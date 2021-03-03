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智機投資抵減延長再等等 經部：優先推生技條例修法

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

《產業創新條例》智慧機械投資抵減將於今年(2021)落日，今年初經濟部提出有意讓抵減再延三年，讓原本2021年12月31日到期的智慧機械投資抵減優惠延至2024年12月31日。經濟部工業局長呂正華今（3）日表示，智機抵減延長將等到今年報稅完再檢驗成效，並說今年優先法案將會是《生技新藥產業發展條例》修法。

機械公會日前呼籲政府，智慧機械投資抵減優惠將在今年底到期，期盼不僅可以延長，更要將抵減稅率也建議由5%提高至15％。

呂正華提到，近年來剛好因為投資台灣三方案下，很多台商回台設廠都被要求要有智慧產線，所以智慧製造、智慧機械相關需求大增。呂正華表示，過去一直以來就是希望鼓勵更多研發，所以可以選擇單年申請報稅，目前法律通過5%；面對外界不同建議，經濟部會滾動式檢討，也會跟財政部討論抵減率。

對於是否延長，呂正華說就必須看協調結果，形成政策後才會跟大家報告。但他表示將會等到有行政院版本才能送到立法院，但今年會優先針對生技條例修法延長優惠；至於智慧機械投資抵減期限是否延長，還有待研議。

至於今年是否會提延長，呂正華重申，經濟部事情很多，這項意見要部長報告完才會送出，目前是有意見來反映，要等到今年5月報去年的稅才會知道前兩年執行情形。記者追問最快是否下半年考慮延長，呂則說目前還沒跟部長報告，並說先處理生技新藥條例，「因為今年年底屆期，會以這個為優先。」

智慧機械 經濟部

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