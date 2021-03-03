景氣即將「紅燈」過熱？ 國發會：經濟朝健康方向發展

今年1月景氣燈號續亮黃紅燈，綜合判斷分數升至37分，距離紅燈分數區間下緣38分，僅差一步之遙。國發會經濟發展處長吳明蕙表示，今年第1季有機會看到「紅燈」。

吳明蕙也指出，景氣領先指標已連9月上揚、累計增幅10.29%，景氣同時指標則連8月上升、累計增幅7.94%。景氣領先指標走揚，代表未來景氣綜合判斷分數可能持續增加。

吳明蕙指出，根據主計總處最新預測，今年第1季台灣經濟成長率達6.2%，與景氣燈號走勢一致，今年第1季亮出紅燈「的確有機會」。上次景氣對策信號亮出紅燈是在2010年8月。

吳明蕙並強調，目前國內經濟增溫中，沒有景氣過熱的問題，整體經濟朝健康方向發展。

對於媒體詢問目前金融面指標分數相當高，景氣燈號又可望邁向代表過熱「紅燈」，整體經濟是否有過熱現象？吳明蕙表示，「不認為目前有過熱」，因為確實有實質投資支撐經濟，景氣燈號是反映實質面的情況。

她進一步指出，外界談「過熱」，都有泡沫化的暗示，但實際上，國內投資持續進行，未來幾個月有可能會出現紅燈，但是沒有過熱問題。

吳明蕙表示，當前是低利環境，不少資金回流台灣尋找好的投資機會，政策也有把資金引導到有意義的實體投資，此舉有助於讓經濟往比較健康的方向發展，景氣持續增溫，但還沒有到過熱地步。