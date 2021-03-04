官司讓他人生轉彎 辜仲諒走上公益之路

在2006年紅火案（海外結構債交易案）爆發後，原任中信金控副董事長辜仲諒淡出中信金的經營，僅擔任中信慈善基金會董事長，並於2018年接手棒協理事長，全心投入公益及棒球運動。辜仲諒說，紅火案發生後，他全心投入慈善、體育贊助，走上公益之路，做一個快樂的大股東。官司讓他的人生轉彎，朝個人興趣發展，人生有了不少改變。

從企業家到專注體育及公益的慈善事業，不可諱言，辜仲諒人生的轉折是因紅火案的發生。他在接受本報專訪時表示，紅火案對他是一個很大的打擊，案情發生時，他正以美國艾森豪獎金會得獎人的身份在美國受訓，受訓完他就馬上被通緝，他那時掙扎著，回去？還是不回去？「留在日本的唯一理由就是為了小孩，但是我有三個同仁被羈押，我要負起責任。」

當時就連父親辜濓松都因為擔心他的安危，命令他不要回台灣，「我永遠記得，2008年11月24日坐飛機回台灣的前一天，我這輩子最確定的一個禱告就是，我的天父、我的主耶穌，要我回去，我必須回去。於是我就回來面對這一切。」

回台之後，因為官司的關係，辜仲諒辭去在中國信託的職務，「我媽媽反而高興，她說我以前已經證明有能力經營公司，對股東有交代，她覺得我退得剛剛好，如今應該用這個頭腦和人格去幫助這個社會，做慈善公益，所以我當了慈善基金會的董事長。」

「我們家訓就是『取之於人、還之於人』。我覺得中國信託不能只是一家會賺錢的企業。所以我們投入慈善公益，幫助弱勢，鼓勵員工當志工」。一路走來，基金會回饋社會已從慈善、棒球、反毒等各個面向持續擴大。「這就是辜家傳承下來『回饋社會』的家訓，已成為中信金DNA的一部分。」

組成棒球最強國家隊 打進東奧為目標

東京奧運預計在今年七月登場，奧運資格賽「六搶一賽事」，預計六月開打，這是台灣棒球爭取進入奧運的最後機會。辜仲諒說，關於棒球運動，只有兩件事情：第一，國家優先、台灣優先；第二，就是要贏，我們要在棒球項目拿到中華隊史上第一面奧運團體金牌。

辜仲諒說，他在接任中華棒協理事長之後，一直將「組成最強國家隊」、「打進奧運」當作現階段最重要的目標，努力朝此目標邁進。

包括一開始促成棒協和中華職棒合作，整合職業、業餘和旅外好手組成國家隊參加亞運，贏了勁敵韓國隊，振奮人心。之後，與教育部體育署、中華職棒合作，組成一時之選的國家隊陣容，再度於12強聯手，成功闖進第二輪賽事，並且於日本舉行的複賽，以絕對優勢大勝韓國隊。「當時我立即發給教練、選手每人10萬元的獎金。我是一位企業家，對於在前線奮鬥拚搏的戰士，相信第一時間的獎金最能夠激勵士氣。」

辜仲諒指出，中華棒協和中華職棒是台灣棒球的兩大支柱，唯有同心協力，加上政府、民間的合作，團結一致，秉持國家優先、台灣優先，才會進步、強大。他懷抱這樣的理念營運棒球，不論是中華棒協、中國信託慈善基金會的愛接棒計畫，還是促成中國信託贊助職棒兄弟隊和黑豹旗賽事、台灣人壽贊助成棒隊，「因為我深深了解棒球對台灣和人民的重要性，棒球能讓台灣不分政黨、不分藍綠，凝聚在一起。」

日前中職會長蔡其昌上任，也表明中職、棒協密切合作的決心，「組成最強國家隊」、「打進奧運」是共識，「奧運金牌」是終極目標，雙方一定會盡全力、不讓國人失望。

台灣棒球發展的目標 希望亞洲大聯盟成形

中國信託長期推展台灣棒運，力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，是全台第一家投入五級棒球運動的企業，不只是他個人熱愛這項運動，中信也投入許多資源，甚至接手兄弟隊，中華職棒中信兄弟隊教練團、外籍球員戰力今年都有大改造。

早在1996年，中信就贊助職棒運動，成立中信鯨棒球隊，但因為打假球嚴重衝擊到企業形象，只好喊停，但他當時體體認他如果兄弟隊解散便極可能導致台灣職棒吹熄燈號，因此他積極奔走，說服中國信託董事會，促成中國信託再次贊助職棒，接手兄弟隊，而且展開「愛接棒計畫」，資助少棒、青少棒，舉辦台灣甲子園中信盃黑豹旗賽事，贊助台中市成棒隊，打造出完整的棒球藍圖。

他對台灣棒球發展的目標，是希望讓亞洲大聯盟成形，納入中國大陸、日本、韓國，一起打比賽，擴大市場，這才是終極目標。

他也希望棒協號召更多企業共襄盛舉，並尋求更多的政府資源，讓這些基層教練、師長無後顧之憂。比如黑豹旗在中國信託贊助之後，參與隊伍數目攀升，維持200支隊伍參賽的規模，但還不夠，日本甲子園有四千多隊，台灣不到十分之一，他希望未來中信盃黑豹旗達到400隊，有更多人參與，整體棒球實力才會提升。

為了讓學校、教練有更多資源，中信慈善基金會展開「愛接棒計畫」，資助這些偏鄉棒球隊，因為棒球帶給這些小孩希望，讓他們有翻轉人生的機會，2019年U12國手，就有三位來自於「愛接棒計畫」資助學校的棒球隊。

2019年，台灣拿下U12、U18世界冠軍，在亞錦賽擊敗日、韓，拿到睽違18年的冠軍，還有小馬聯盟三冠王，在軟式少棒也拿到世界冠軍，總共是七個冠軍、創下史上最佳紀錄。在第二屆世界12強棒球錦標賽也擊敗韓國、澳洲，得到第五名。現在世界排名，台灣上升到第四名。

辜仲諒說，台灣有實力，就會有世界棒壘球總會會員國的支持，就可以爭取世界一流的比賽在台灣舉辦，有實力就有話語權，這就是正循環。

2019年第七屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽開幕典禮，中華棒協理事長辜仲諒（後左四起）、教育部長潘文忠、中信銀副董詹禎庭與女黑豹一同合影。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

投身公益 體認到家庭是核心

十幾年前成立中國信託慈善基金會時，辜仲諒就許願，希望能幫助台灣的弱勢家庭及兒童。真正身體力行後才發現，這個目標所涵蓋的層面很廣，家庭才是最重要的核心，因此他調整願望，期許中國信託慈善基金會協助台灣解決社會問題。

這幾年辜仲諒實際走訪每個臺灣夢的基地，跟當地的志工、受照顧的小朋友互動，讓他有個很深刻的感動，就是父親辜濓松曾經說過的一句話：「全世界最幸福的事就是，你能愛人也會被愛。」經由腦力激盪，「信扶專案」、「臺灣夢計畫」、「愛接棒計畫」以及大家都耳熟能詳的「點燃生命之火募款活動」，都是從關注偏鄉孩童為出發點，持續調整、精進而生。

例如他在2011年參加公視《誰來晚餐》節目時，到屏東與單親媽媽賴映蓉一家四口的晚餐，當天與映蓉媽媽一家從採買晚餐食材、料理及用餐，讓他很有感觸，其中映蓉媽媽脫口而出為了經濟壓力可能與孩子分隔兩地，因此中國信託設計出適合弱勢家庭需求的創業協助貸款方案「信扶專案」。

信扶專案自2011年推動至今，已輔導近3,000位家長，總貸款金額超過新台幣1.6億元，幫助近500個弱勢家庭成功創業。7年來資助全台15個縣市、26所偏鄉國中小學棒球隊的「愛接棒計畫」，讓熱愛棒球的孩子們開拓視野，有機會往夢想邁進，也厚植台灣棒球的潛力之星。

2015年起推動「「臺灣夢計畫」則是要解決偏鄉父母無法陪伴孩童的困境，提供有心陪伴孩童的愛心單位與志工更多資源，讓孩子們下課不會亂跑，有地方得以溫飽、寫作業甚至發展才藝，就不會走偏。迄今已有28個社區築夢基地，目前有582位社區志工投入，累計超過2,500人次社區孩子受到照顧，幫助的社區也逐年增加中。以上這些都是具體成果。

已經推動36年的「點燃生命之火」愛心募款活動，更是國內企業最早為弱勢兒童募款的活動，在社會大眾充分信任與積極參與下，累積募集逾23億元善款，。

不只慈善這一塊，2015年中信也成立反毒教育基金會。這是辜仲諒在下鄉的時候，發現貧窮是一個問題，毒品又是另一個問題。

辜仲諒並說起他在美國念MBA的時候，就發現很多家庭有毒品問題，「我去做社區服務、當義工，有個媽媽每個月拿錢買毒品，她有個女兒很可愛，有一次那個媽媽開Party，吸毒昏迷，結果小孩子誤食死掉了。這件事讓我印象很深刻，我還抱過那個可愛的孩子！」

在台灣，吸毒者的年齡是十幾歲到四十幾歲，是國家的主幹，吸毒人口上升會危害國家，中信反毒教育基金會就跟專家學者、法官合作，開研討會，也借重美國緝毒署教育基金會（Drug Enforcement Administration Educational Foundation, DEAEF）的經驗，希望教導民眾認識毒品，幫助吸毒者戒毒、重返社會，避免家庭破碎，影響孩子的成長。反毒工程推動不易，「但這是一件今天不做、明天就會後悔的事情。」

當個快樂的大股東 但時時關注金融業發展

辜仲諒雖淡出中信金的經營，當個快樂的大股東，他仍時時注意金融業的動態。

尤其國內金融整併已進入金金併（按：富邦金控日前宣布以每股13元收購日盛金過半股權），對於金控整併的合理家數為何？之前中信金也曾面臨同業覬覦，對於與其他金控合併，是不排斥的選項嗎？

對此，辜仲諒分析，台灣金融機構眾多、規模小、同質性高，相較國際競爭力較弱，前五大銀行的市占率約三成多，日本、新加坡、澳洲都有六成以上。如果台灣金融機構能有適度的整併，做到業務互補、產生綜效，擴大規模以提升競爭力，這對健全金融環境發展是正確的方向。重點是可以透過併購，達到一加一大於二的效果。

「我身為中國信託的股東之一，從我的角度，只要是能強化中國信託發展的策略或投資機會都是樂觀其成的，但這還是要回歸到專業經營團隊的考量與決策」，辜仲諒說。

他也談到對金融大環境的觀察。隨著純網銀開幕、開放銀行等政策陸續到位，數位金融的持續發展是趨勢，短期可能不會對金融體系造成重大影響，從其他國家來看，像是美國、韓國、日本，最大純網銀業者資產市占率約1%，整體純網銀資產市占率約1%到10%，但長期來看，純網銀的加入的確會帶來所謂的鯰魚效應，促使傳統銀行加速金融創新，所以對整體金融市場發展是好的影響。

面對數位環境與創新趨勢，他認為金融機構有兩個發展關鍵。首先，是大數據能力，像中國信託擁有廣大的客戶基盤是一大利基，因為有客戶資料，透過數據分析，就能精準掌握客戶行為，做出精準行銷，也可以控制風險。另一關鍵是掌握未來重點客群先機，也就是年輕人的商機，年輕人對數位化仰賴程度高，習慣從生活場景衍生金融需求，所以要與科技做結合，再搭配生態圈的拓展，把立即性、便利性的金融服務融入到年輕人的生活中。

至於家族接班議題，辜仲諒不諱言大兒子辜昱銓已開始在公司內輪調，熟悉金融業務，但其餘不願多談。