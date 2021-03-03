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今年1月景氣續亮「黃紅燈」 距紅燈僅差一步

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
1月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月增加3分，燈號續呈黃紅燈。 中央社
1月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月增加3分，燈號續呈黃紅燈。 中央社

國發會今（3）日指出，1月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月增加3分，燈號續呈黃紅燈；景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟增溫。

國發會表示，受惠新興科技應用、車用電子與遠距商機需求暢旺，加上傳產貨品需求持續回溫，以及農曆年前備貨效應，帶動1月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

展望未來，國發會表示，隨全球多國陸續施打疫苗，有利全球經濟逐步回穩，加以我國半導體先進製程具市場競爭優勢，且5G、高效能運算、車用電子等應用亦續呈擴展，出口動能可望續溫；投資方面，國內半導體、5G、綠能等投資擴增，外商持續加大在台投資，以及台商回流接續落實，均有助推升國內投資動能。新冠肺炎（COVID-19）疫情發展及美中貿易紛爭之不確定因素仍在，恐影響全球經濟復甦步調，後續發展仍須審慎關注，並妥為因應。

國發會 景氣對策信號

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