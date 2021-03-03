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彰芳西島一期工程 風機塔架、水下基樁完成生產

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導開發的彰芳暨西島離岸風場今（3）日宣布，第一期工程計100MW、十座離岸風機所需的30節風力機塔架，以及30支水下基樁，皆已全數順利完成生產。CIP
丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導開發的彰芳暨西島離岸風場今（3）日宣布，第一期工程計100MW、十座離岸風機所需的30節風力機塔架，以及30支水下基樁，皆已全數順利完成生產。CIP

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導開發的彰芳暨西島離岸風場今（3）日宣布，第一期工程計100MW、十座離岸風機所需的30節風力機塔架，以及30支水下基樁，皆已全數順利完成生產。

彰芳暨西島離岸風電計畫於 2018 年經濟部能源局離岸風電遴選中共獲配 600 MW 併網容量，依經濟部能源局所規劃之併網時程，彰芳暨西島風場工程分為兩期，預計於 2021年及2023 年分別完成100 MW及500 MW之併網。第一期工程所需的30支水下基樁委由中鼎集團俊鼎機械製造；30節風力機塔架則由CS Wind-金豐機械供應。

同時，彰芳暨西島風場風機供應商維特斯離岸風電（Vestas）在歐洲以外唯一的離岸風機葉片夥伴，天力離岸風電廠房建設亦順利進行，其葉片生產模具更已於日前運抵台灣，是Vestas V174機組於全世界唯二的葉片模具，用以生產單支長達85公尺的葉片。

彰芳暨西島風場執行長Dennis Sanou表示，彰芳暨西島計畫肩負最高比重之離岸風電零組件國產化任務，於計畫期間與經濟部工業局及本土夥伴密切合作，在如期交付本土產製之零組件的同時，生產品質與環安衛等面向亦符合國際市場標準。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，彰芳西島一期之本土化項目如期如質交付，可喜可賀；這是彰芳西島專業團隊與台廠合作無間的成果，更是台廠製造實力的成功驗証。

離岸風電 經濟部

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