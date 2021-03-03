竹苗中非工業用水節水率提升至二成 影響1,066戶業者

旱災中央災害應變中心於今（3）日召開第9次工作會報。水利署長賴建信會後報告，現在進入抗旱最關鍵時間，因此宣布新竹、苗栗、台中將從夜間減壓供水改為全日減壓供水，非工業用水大戶，包括游泳池、三溫暖、水療中心、洗車業者等節水率則從一成上升到二成，影響1,066戶業者；工業用水節水率則維持11%不變。

另外，嘉義及台南地區工業用水及非工業用水節水率將繼續維持7%及10%不變， 民生用水維持夜間減壓供水。

水利署長賴建信表示，今天會議經過檢討，水情燈號暫時維持不變，但因為北部局部降雨對於中、南部水庫水情沒有挹注，新竹、苗栗及台中地區水庫，包括永和山、寶山、寶二、明德、德基等蓄水量均低於兩成，因此加大竹、苗、中民生用水節水率。

賴建信表示，據氣象局報告，北部及中部局部地區降雨頻率將有增高趨勢，未來一周中部以北有降雨機會，但目前新竹、苗栗及台中地區供水水庫蓄水量已低於二成較為嚴峻，為減緩可能水庫集水區極端不降雨之衝擊，經中央災害應變中心討論決定需加大節水力道

為了可以支援新竹用水，賴建信也說，將會加大桃竹幹管供應量從每日20.5萬噸，今日將利用離峰時間調度支援量達每日20.8萬噸，並在3月底達到22.5萬噸為目標；2月啟用的新竹海水淡化廠也將持續出水。近期業者也進行水車支援壓力測試，請相關單位在周末、假日預約載水。

另外，為了減少自來水用水量，水利署也放寬今年枯旱期間申請臨時鑿井引水、公告取消新竹、苗栗、台中、嘉義及台南地下水權用水範圍及引用水量限制、以及開放停灌地區未使用之農業水井提供各界自行取水、載水，但在旱情結束後要封填。

至於各地區科學園區、工業區及加工處管理的科技產業園區節水率，科技部及經濟部工業局補充，目前科學園區、工業區、科技產業園區節水率分別為10.8%、9.8%及8.9%，其中工業區在2月可達11.2%，到2月可以達到11.25%，均有達標；至於加工處管理的科技產業園區則達到8.97%。

賴建信最後補充， 竹苗中水庫蓄水率低於二成，且高屏溪流量甚至低於每秒7噸，換作在2015年旱情時，水情燈號早已亮紅燈要實施分區限水，但今年卻還能穩定供水，主要就是因為去年超前部署，做抗旱整備，透過備援水井、伏流水建設及區域調度等方式因應，才不至於亮紅燈。但他強調，水庫蓄水量是從去年7月大家節水的結果，水利署希望旱情影響降到一定程度，但也不希望大家因此掉以輕心，仍盼維持節水習慣。