快訊

AZ疫苗是打進猴子病毒 「6種人」施打前小心

竹苗中非工業用水節水率提升至二成 影響1,066戶業者

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
新竹、苗栗、台中將從夜間減壓供水改為全日減壓供水，非工業用水大戶，包括游泳池、三溫暖、水療中心、洗車業者等節水率則從一成上升到二成，影響1,066家業者；工業用水節水率則維持11%不變。水利署
新竹、苗栗、台中將從夜間減壓供水改為全日減壓供水，非工業用水大戶，包括游泳池、三溫暖、水療中心、洗車業者等節水率則從一成上升到二成，影響1,066家業者；工業用水節水率則維持11%不變。水利署

旱災中央災害應變中心於今（3）日召開第9次工作會報。水利署長賴建信會後報告，現在進入抗旱最關鍵時間，因此宣布新竹、苗栗、台中將從夜間減壓供水改為全日減壓供水，非工業用水大戶，包括游泳池、三溫暖、水療中心、洗車業者等節水率則從一成上升到二成，影響1,066戶業者；工業用水節水率則維持11%不變。

另外，嘉義及台南地區工業用水及非工業用水節水率將繼續維持7%及10%不變， 民生用水維持夜間減壓供水。

水利署長賴建信表示，今天會議經過檢討，水情燈號暫時維持不變，但因為北部局部降雨對於中、南部水庫水情沒有挹注，新竹、苗栗及台中地區水庫，包括永和山、寶山、寶二、明德、德基等蓄水量均低於兩成，因此加大竹、苗、中民生用水節水率。

賴建信表示，據氣象局報告，北部及中部局部地區降雨頻率將有增高趨勢，未來一周中部以北有降雨機會，但目前新竹、苗栗及台中地區供水水庫蓄水量已低於二成較為嚴峻，為減緩可能水庫集水區極端不降雨之衝擊，經中央災害應變中心討論決定需加大節水力道

為了可以支援新竹用水，賴建信也說，將會加大桃竹幹管供應量從每日20.5萬噸，今日將利用離峰時間調度支援量達每日20.8萬噸，並在3月底達到22.5萬噸為目標；2月啟用的新竹海水淡化廠也將持續出水。近期業者也進行水車支援壓力測試，請相關單位在周末、假日預約載水。

另外，為了減少自來水用水量，水利署也放寬今年枯旱期間申請臨時鑿井引水、公告取消新竹、苗栗、台中、嘉義及台南地下水權用水範圍及引用水量限制、以及開放停灌地區未使用之農業水井提供各界自行取水、載水，但在旱情結束後要封填。

至於各地區科學園區、工業區及加工處管理的科技產業園區節水率，科技部及經濟部工業局補充，目前科學園區、工業區、科技產業園區節水率分別為10.8%、9.8%及8.9%，其中工業區在2月可達11.2%，到2月可以達到11.25%，均有達標；至於加工處管理的科技產業園區則達到8.97%。

賴建信最後補充， 竹苗中水庫蓄水率低於二成，且高屏溪流量甚至低於每秒7噸，換作在2015年旱情時，水情燈號早已亮紅燈要實施分區限水，但今年卻還能穩定供水，主要就是因為去年超前部署，做抗旱整備，透過備援水井、伏流水建設及區域調度等方式因應，才不至於亮紅燈。但他強調，水庫蓄水量是從去年7月大家節水的結果，水利署希望旱情影響降到一定程度，但也不希望大家因此掉以輕心，仍盼維持節水習慣。

水庫 水利署

延伸閱讀

台北絲竹樂團苗栗演出「環遊世界童謠趣」5日起索票

旱象未解 王美花：中竹苗如何做更好的節水是會議重點

幸福城市第9站／苗栗居住品質 全面提升

台灣人壽幸福建言／陳文勇：年輕族群 雙險不可少

相關新聞

CIP彰芳西島一期工程 風力機塔架、水下基樁完成生產

離岸風電已經進入密集的工程建設期，彰芳暨西島離岸風電計畫今（3）日宣布，其第一期工程計100MW、10座離岸風機所需的3...

水情持續惡化 新竹、苗栗、台中實施全天減壓供水

水情持續嚴峻，旱災中央災害應變中心今（3）日宣布，新竹、苗栗及台中實施全天減壓供水，非工業大用水戶節水率則由10%提高到...

北市500企業出勤紀錄不實 勞動局：最高罰百萬

北市勞動局去年實施「中小企業法遵訪視」，發現近1,700家有法令瑕疵，其中三成、約500家未依法置備出勤紀錄，或出勤紀錄...

20年家庭支出變化大 這些地產題材豬羊變色

根據主計總處人口及住宅普查顯示，近20年來台灣家庭支出變化大，醫療保健增加最多，達5.1個百分點，餐廳及旅館次之...

3年內鴻海從手機轉攻電動車 看劉揚偉如何創造「贏家方程式」

全球EMS（電子專業製造服務）龍頭鴻海，轉進電動車的大艦隊已然成形，從去年底發布電動車開放平台MIH開始，近1個月更是加速催起油門。除了MIH會員突破八百大關，眼看一路往「千」邁進

經濟向好 總統促企業加薪

蔡總統昨（2）日接見「八大工商團體理事長」，她表示，台灣有很多戰略物資的生產，在世界供應鏈中占有關鍵性地位，政府將持續致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。