神腦工會理事長遲遲無法復職 下一步包圍股東大會

神腦工會理事長陳政國今日率領多個工會到神腦總公司抗議，針對自己遭神腦解雇後，包括勞動部、地方法院與地方政府皆認定神腦應給予復職，但神腦卻只願意付薪水不給工作，有剝奪勞工權益嫌疑。工會放話，若神腦不恢復雙方雇傭關係，等6月工會將號召群眾包圍股東大會。

神腦解釋解僱理由，強調陳政國違規在先卻又為掩蓋疏失編造虛假客訴理由、偽造客戶簽名，還勾串同仁提供假資料，罪證明確仍不願承認，公司迫於無奈才依勞動基準法第11條第5款終止勞動契約予以資遣。

根據去年勞動部勞裁字第15號裁決決定書表示，陳政國坦承過程確實有疏失，但他主張比起其他犯相同錯誤的員工都是懲處記過，自己卻是被解雇，過程中神腦還大費周章出動一級主管，分明是想弄他。

陳政國推測，起因應是2018年499之亂，當時神腦因違反勞基法總共被罰超過500萬，其中很多員工是因為不敢直接反映，選擇透過工會，而他正是工會理事長，才會惹到上面長官不滿。

雙方關係直到陳政國被解雇後持續緊張，從勞動部、台北地方法院以及高雄市政府認定來看，都認為神腦應繼續聘用陳政國且不得有差別待遇情形。不過神腦工會表示，勞動事件法第49條，雇主應繼續雇用及給付薪資，但神腦至今只願意付薪水，不願讓陳政國回去上班，沒有落實勞動事件法，根本不叫復職。

工會認為，公司對陳政國恢復雇傭，應連同勞健保、勞退機制與工作參與一起恢復，而非只是提供薪水。工會提出3點聲明，陳政國若無法回歸職場，對工會運作會造成嚴重阻力；陳本身為維修工程師，長期沒操作技術可能會退化；既然身為勞工，就有工作自由，不只是認同感也是實現勞動的價值。