CIP彰芳西島一期工程 風力機塔架、水下基樁完成生產

離岸風電已經進入密集的工程建設期，彰芳暨西島離岸風電計畫今（3）日宣布，其第一期工程計100MW、10座離岸風機所需的30節風力機塔架，以及30支水下基樁，皆已全數順利完成生產。

關於彰芳暨西島離岸風電計畫，是於 2018 年經濟部能源局離岸風電遴選中共獲配 600 MW 併網容量，依能源局所規劃的併網時程，彰芳暨西島風場工程分為兩期，預計於 2021年及2023 年分別完成100 MW及500 MW的併網。第一期工程所需的30支水下基樁委由中鼎集團俊鼎機械廠股份有限公司製造，而30節風力機塔架則由CS Wind-金豐機械供應。

同時，彰芳暨西島風場風機供應商Vestas在歐洲以外唯一的離岸風機葉片夥伴—天力離岸風電廠房建設亦順利進行，其葉片生產模具也已於日前運抵台灣，是Vestas V174機組於全世界唯二的葉片模具，用以生產單支長達85公尺的葉片。

彰芳暨西島風場執行長Dennis Sanou表示，彰芳暨西島計畫肩負最高比重的離岸風電零組件國產化任務，於計畫期間與經濟部工業局及本土廠商夥伴密切合作，在如期交付本土產製的零組件的同時，生產品質與環安衛等面向亦符合國際市場標準。

Dennis Sanou強調，在務實、可執行的國產化方案下，彰芳暨西島計畫協助國內供應鏈吸取相關經驗，有助於本土產業的成熟以及長期發展。

CIP台灣區董事總經理許乃文則表示，彰芳西島一期的本土化項目如期如質交付，這是彰芳西島專業團隊與台廠合作無間的成果，更是台廠製造實力的成功驗証。彰芳西島二期的交付，將全面挑戰我國風機供應鏈、水下基礎跟大型海事工程的量能，彰芳西島團隊將與政府和本土產業共同努力打拼。