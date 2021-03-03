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三接已閃開藻礁？不蓋會缺電？藻礁公投5大爭議釐清

水情持續惡化 新竹、苗栗、台中實施全天減壓供水

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
旱災中央災害應變中心今日召開第九次工作會報，由指揮官經濟部部長王美花親自主持。記者鍾泓良攝影／報系資料照
旱災中央災害應變中心今日召開第九次工作會報，由指揮官經濟部部長王美花親自主持。記者鍾泓良攝影／報系資料照

水情持續嚴峻，旱災中央災害應變中心今（3）日宣布，新竹、苗栗及台中實施全天減壓供水，非工業大用水戶節水率則由10%提高到 20%。

旱災中央災害應變中心今日召開第九次工作會報，由指揮官經濟部部長王美花親自主持，針對水情嚴峻的新竹、苗栗及台中地區，再度加大節水力道，擴大自來水減壓時段至全日實施、另非工業大用水戶節水率提高至20%、同時將放寬臨時鑿井及公告取消地下水引用水量限制等措施，至於各地區水情燈號則暫時維持現況不變。

王美花表示，今年2月西部地區整體降雨持續偏少，統計去年6月迄今新竹至嘉義水庫集水區累計降雨量仍為歷年最低，時序進入春季，依中央氣象局最新預測北部及中部局部地區降雨頻率將有增高趨勢，未來一周中部以北有降雨機會，惟目前新竹、苗栗及台中地區供水水庫蓄水量已低於二成較為嚴峻，為減緩可能水庫集水區極端不降雨的衝擊，經中央災害應變中心討論決定需加大節水力道，擴大自來水減壓時段由晚上10點至翌日6時延長至全日實施，另除自2月25日起工業大用水戶減量供水節水率目標提升至11%外，非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖節水率則由10%提高到 20%，以減少自來水用水量，延長水庫供水期程。

同時，為降低節水措施對各界用水的影響，今日會中也決定放寬於今年枯旱期間申請臨時鑿井引水、公告取消減量供水橙燈地區（新竹、苗栗、台中、嘉義及台南）地下水權用水範圍及引用水量限制，以及開放停灌地區未使用的農業水井提供各界自行取水載水等配套措施。

水庫 地下水

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