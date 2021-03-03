假設藻礁公投通過？王美花談替代方案、電力缺口

藻礁公投連署書爆量，經濟部長王美花今（3）日表示，會尊重公投，但假設公投通過，經濟部的替代方案是三接遷台北港，但從環評、施工、到蓋港，需要11年的時間，這段期間，電力會有很大的缺口。

關於藻礁議題，王美花表示，政府很樂意與環團溝通，針對環團提出的類公聽會建議，王美花也表示，沒有問題，可以安排。

王美花指出，這一個公投是不要在觀塘蓋接收站，假設公投通過，替代的方案是三接遷到台北港，但這從環評、施工、到蓋港，要11年的時間，這段時間，電力會有很大的缺口。

王美花強調，近年來政府一直努力在做能源轉型，要增氣減煤、減少空汙，假設大潭三接沒有蓋起來，這對南北電力的調度，供電的安全風險是會比較高，更重要的是，對中部和高雄的減煤，這樣的努力，就會走回頭路，這也是我們不樂意見的。

王美花進一步指出，大潭電廠的三接蓋好，主要是針對七、八、九號機。但，如果公投通過，其中七號機勉強還可以從台中通宵過來供應，但八號機和九號機則沒有辦法從台中過來，而這二部機各約提供112萬瓩，二部機就有224萬瓩，一年的發電度達137億度，假設如果沒辦法上來，就會增加約500萬噸的燃煤，而中火經過努力，燃煤已減到600萬噸，假設八、九號機沒辦法上來，但又必須兼顧供電穩定，勢必就會增加用煤，這不是我們所樂見的。

此外，王美花今日也提到燃煤機組除役期程。她指出，目前比較快的是協和電廠，協和電廠目前沒有要延緩除役，會按照原訂時間表除役。至於中火則還沒有到除役的時間，但假設大潭電廠的三接生變，中火降載的量就沒有辦法配合空汙季這麼順利，這是個比較大的問題。