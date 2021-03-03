彭博資訊統計：美國股票型ETF吸引資金逢低承接

儘管聯準會主席鮑爾淡化通膨風險，但銅價及油價續揚，且美國公佈的近週初次請領失業金人數、房市、個人所得、個人支出及耐久財訂單數字亮麗，美國十年期公債殖利率上週一度突破1.5%關卡，引發獲利了結賣壓，壓抑全球股市上週收低。

依據彭博資訊統計，截至2021年3月1日過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入343億美元，其中主要流入美國股票型ETF，近週資金淨流入175億美元，全球及中國股市近週資金淨流入56億及50.8億美元，新興市場、亞太、日本及歐洲股市ETF近週則分別流入27.6億、10.6億、9.3億及0.4億美元，拉美股市ETF則小幅流出0.4億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國引領全球公債殖利率急速彈升，引發全球金融市場震盪加劇，多數股市回測季線支撐後也開始見到低接買盤進場，短線若美國十年期公債殖利率能持穩在1.27%(月線向上)~1.5%之間震盪，有助股市止跌反彈，若重新突破1.5%，上檔反壓先看1.8%~2%。此波債券利率彈升背後反映的是對於全球疫苗施打、疫情紓解、財政刺激方案的期待、經濟復甦和商品價格上漲趨勢，並非全球央行緊縮貨幣政策或是流動性不足所導致，而聯準會等全球央行也釋出將維持低利寬鬆的政策方向，近期風險性資產調整應視為漲高後的技術面修正，並非基本面多頭格局的轉向，建議投資人冷靜面對市場起伏，無須因為短期震盪而貿然進出而錯失長線行情。

展望三月行情，全球股市將受到美債殖利率、美國財政法案進展、中國兩會行情及商品價格走勢牽動，震盪在所難免，儘管全球重啟經濟及放寬邊境進度因各國疫苗施打進度及疫情狀況而不同，整體持續朝正向發展，輔以去年Q2低基期效應，看好全球經濟強健復甦，溫和通膨有助提振具備定價能力的循環類股獲利前景，有助風險性資產多頭續航。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，持續看好數位創新的投資機遇，數位創新的影響性已從科技業擴及工業、醫療、金融等其他產業，我們認為目前仍處於數位轉型的早期階段，而科技股相對大盤雖呈現溢價，但應牢記許多科技公司具備較快的成長性、更高的現金流量以及更高的投資回報率，考量科技股對於整體指數的獲利貢獻、未來三至五年甚至十年的成長前景高於市場平均，整體科技類股並沒有被高估。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾認為，隨著經濟更為廣泛的復甦，2021年預估將是新興市場有所表現的一年，且預期價值型股票今年的表現將優於去年，然而富蘭克林坦伯頓新興市場團隊的投資策略主要側重於個別股票是否具備長期可持續性的獲利能力，而非僅僅依據國家、產業與投資風格進行操作，基金投資組合建構，在於確保整體投資組合在不同的市場環境下都能有較佳表現。