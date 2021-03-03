新興市場債淨流入資金由負翻正 動能轉強

通膨疑慮造成全球公債殖利率走升，上周債市多數走跌。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除高收益債外，投資級債與新興市場債資金皆呈淨流入狀態，其中投資級債淨流入資金由前一周的62.1億降至41.6億美元，新興市場債則是由前一周的淨流出轉為淨流入約10.1億美元，動能轉強。

安聯投信指出，在對通膨憂慮影響下，政府公債殖利率於過去一周持續走升，其中具指標性的美國10年期公債殖利率於周間一度突破1.5%關卡，5年期公債殖利率也來到約0.75%水準，債券資產受到衝擊多數走跌。觀察上周債券市場，公債如全球政府債券指數單周下跌近1%，信用債跌幅則是明顯較低，其中又以高收益債優於投資級債，表現相對抗跌。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，隨著疫苗在全球施打進度持續，經濟與景氣持續邁向復甦的方向，有利於新興市場經濟復甦，企業基本面獲得支撐，並有利於新興企業債後續利差的收斂。

許家豪表示，觀察全球債券市場，包括全球及歐美等已開發國家企業債利差多已位於其近五年平均下緣；相較之下，新興市場企業債仍距其利差五年平均低點有一定距離，後市有望受惠於未來經濟復甦行情，在利息收益外更有望提供投資人潛在資本成長空間。

在新興市場債的投資布局上，許家豪表示，由於近來美國公債利率揚升壓力持續增加，較長天期債券價格可能受到影響，故在短線上建議聚焦較短存續期的新興市場企業債，降低利率風險可能帶來的衝擊，且在基本面轉好與收益率的角度，建議新興高收益債的配置比重可高於投資級債。

從貨幣角度來看，許家豪指出，雖然傳統上來說新興貨幣起伏較高，但因美國可望推出新一輪紓困方案，財政壓力恐讓美元較為弱勢，加上景氣復甦因素，近期可戰術性適量增加對新興當地貨幣債的配置，但因新興市場疫情近期仍有起伏、未完全獲得控制，短期內仍可能出現波動，故應保持隨時調整的彈性。