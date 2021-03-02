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利率走升傷股市也傷債市 高收益債基金上周失血

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

美國10年期公債殖利率驟升至近一年新高水位。利率走升為債市帶來壓力，壓抑近期債券基金資金動能。根據最新EPFR，主要風險性債券基金上周買氣普遍收斂並出現輪轉，其中，向來和景氣連動度高的高收益債券基金，上周資金動能甚至由正翻負，轉流出12.62億美元，連九周吸金被迫止步。

至於投資級企業債基金，已連續10周吸引資金進駐，惟單周吸金較前週減少一半到降至64.39億美元。反觀新興債基金，資金在休息一周後，上周再回補10.1億美元。

摩根環球高收益債券型產品經理陳若梅指出，美國10年期公債殖利率上周一舉突破1.5%，來到過去一年高點，導致整體債市資金動能相對承壓。除投資級企業債券基金吸金力道大不如前，向來相對受惠景氣回升的高收益債券基金甚至罕見地轉失血。

陳若梅說，美國聯準會主席鮑威爾上周重申維持貨幣寬鬆，除非必要，否則不會升息，並提到實際通膨仍疲弱，離通膨目標仍有一段差距，預期將需至少三年的時間，通膨才能達到聯準會的通膨目標，鮑威爾力求緩和市場對於升息的疑慮，本周債券殖利率又再回落到1.4%。

陳若梅分析，隨著美國10年期公債殖利率自去年11月以來已上升70個基點，債券市場已很大程度反映經濟前景改善，儘管預期後續殖利率將呈較溫和的走勢，但利率長線走升勢必會為債市帶來壓力，建議債券投資人應因應市場變化靈活調整債券投資組合之利率風險，適時調降存續期間。

陳若梅強調，儘管高收益債券基金上周資金動能相對承壓，但觀察過去利率走升期間，高收益債這類存續期間短(利率風險低)的債券相對有利。此外，今年以來高收益債表現領先，為唯一正報酬率債種，其次是證券化商品，均展現其在利率走升期間，存續期間偏短、利率風險較小的特性。

摩根新興市場債券型產品經理張瑜倫指出，新興債券基金上周資金動能逆勢翻正，反應的是現階段資金相對看好新興債券後市，市場普遍預期新興國家今年景氣動能有望再加速，加上美元走勢持續偏弱，皆有助於新興市場債續攻。

此外，張瑜倫補充，觀察過去10年美國公債利率與摩根新興市場債指數的走勢，當利率緩步走升時，新興市場債也同步走揚，即便新興債券基金今年資金淨流入量已超越去年，不過國際資金配置比重仍偏低，看好資金未來回補空間大，新興市場債反彈機率高。

債券 美國聯準會 新興市場

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