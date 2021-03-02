祈雨解旱象 水利署找上鎮瀾宮大甲媽祖

台灣水情吃緊，台積電（2330）等科技大廠紛紛買水救急。消息指出，行政院農業委員會農田水利署轄下台中管理處已接洽過去在台灣缺水時扮演祈雨重責大任的大甲鎮瀾宮，委請有「雨水媽」之稱的大甲媽祖鎮瀾宮舉辦祈雨儀式，時間擬訂於周日（７日），希望人助天助，一解台灣旱象。

對於相關活動規劃，截至記者發稿時間，大甲鎮瀾宮對外發言窗口企劃已經下班，暫時無法回應。據大甲地方人士表示，初步規畫希望信徒可以在當天共襄盛與，穿著白衣，大家一起為台灣祈福。

台灣中南部降雨量不足，導致水情吃緊，不少農田被迫辦理休耕，共體時艱，各級政府致力保住工業用水，保住台灣主要經濟命脈。根據經濟部水利署官網顯示，出現「減量供水」的水情「橙燈」，分別是新竹、苗栗、台中及彰化縣北部、台南等地，恰恰是台灣科技西部走廊竹科、中科、南科等科技重鎮所在地，晶圓代工大廠台積電、聯電（2303）、力積電、記憶體大廠旺宏（2337）、華邦電（2344）和面板廠友達（2409）、群創（3481）等已升高警戒。

當中又以台中水情尤為緊俏，台中地區用水主要由大安溪及大甲溪供應，大安溪流域主要水資源設施為士林攔河堰與鯉魚潭水庫，大甲溪流域主要水源調節設施為德基水庫及石岡壩。簡言之，主要就是看鯉魚潭水庫、德基水庫。

儘管相關單位不斷呼籲節水，水庫蓄水量仍節節下降。根據經濟部水利署、相關水庫官網顯示，截至2日傍晚17時，鯉魚潭水庫、德基水庫蓄水量分別降至15.83%、12.2%，據統計，德基已降至至少47年來新低。因應水情，工業用戶早從2月25日起節水由7%提升到11%。

為紓解水荒，降低旱期缺水造成的經濟損失。農田水利署找上大甲鎮瀾宮。因大甲媽祖每年繞境、出門前幾乎都是下雨，因而被喻為「雨水媽」，且擔任台灣祈雨大任已行之多年。

據曾參加大甲鎮瀾宮交通隊（負責大甲媽祖遶境戒護單位）地方大老回憶，早期如發生旱象，農民缺水灌溉，鎮瀾宮都會進行祈雨儀式，鎮瀾宮都會進行祈雨儀 式，由縣長或鎮長穿戴孝服主持，每每都非常靈驗，60年前因旱象嚴重，參加祈雨儀式民眾一行浩浩蕩蕩先繞行大甲溪，再到大安溪，後來果真天降甘霖。過去也曾有時任行政院院長的游錫堃率領內政部長等官員參加大甲鎮瀾宮上香祈雨典禮。