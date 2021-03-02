半導體擴建及房市熱絡 電子零組件、營建業人力需求增

勞動部今（2）日發布今(2021)年第2季人力需求調查，隨著景氣回溫，新興科技應用擴展、遠距商機及宅經濟持續發酵，事業單位4月底較1月底人力需求將淨增加5萬人，創近9年來同期新高。其中，製造業人力淨增加2.7萬人，創近10年同期新高。

勞動部統計處長梅家瑗指出，今年第2季人力淨增加，拜半導體產業擴展之賜，電子零組件製造業淨增加5,000人；金屬製品製造業淨增加3,000人，以及營建工程業淨增加近2,500人最多。

梅家瑗指出，因台商回台投資，擴建廠房，公共工程擴展，以及近年來房市熱絡，營建工程第2季淨增加近2,500人，亦創下近9年同期最高。

她進一步指出，調查顯示，今年第2季支援服務業淨增加逾3,000人，其中旅行社行業淨減少400人，但與營建、房市有關的保全業、建築綠美化業則分別淨增千人左右，反映營建業、房市熱絡。

惟調查顯示，不動產業預期第2季僅淨增加361人。梅家瑗解讀，因房市熱絡已有段時間，去年同期不動產業淨增加907人，換言之，不動產業人力需求一直呈淨增加之勢。

勞動部調查指出，各事業單位4月底較1月底預計增加人力者占25.8%、減少人力者2.4%、人力需求不變者65.7%、無法預估者6.1%；需求人數預計増加5.7萬人、減少0.6萬人，淨增加5萬人。

若以行業別觀察，與1月底相較，4月底工業部門預計人力需求淨增加3萬人，服務業部門淨增加2萬人。

勞動部進一步指出，各大業以製造業人力需求淨增加2.7萬人較多，為近10年來同期新高；其中電子零組件製造業淨增加5,000人、金屬製品製造業淨增加3,000人、機械設備製造業淨增加2,000人。批發及零售業、住宿及餐飲業亦分別淨增加6,000人、3,000人，雙雙創下近6年同期新高。

勞動部表示，隨新興科技應用擴展、遠距商機及宅經濟持續發酵，加上營建產業景氣仍強，傳統產業需求回溫，以及國內疫情控制穩定，事業單位增僱員工需求增加。

勞動部為了解今年4月底就業市場人力需求情形，勞動部在1月11日至1月29日之間就員工規模30人以上的事業單位辦理「2021年第1次人力需求調查」，回收有效樣本計3,040家。