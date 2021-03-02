全球金融市場上下震盪 我主要退休基金1月呈小賺局面

勞動基金運用局及銓敘部今（2）日發布勞動基金、國保基金、及公務人員退休撫卹基金最新績效。因今(2021)1月全球金融市場上下震盪，包括勞動基金、國保基金、及公務人員退休撫卹基金，合計1月小賺348.36億元。

去年全年勞動基金績效，全年大賺3,164.4億元，收益率達7.35%。不過今年1月各國疫情依然嚴峻，全球金融市場上下震盪，今年1月勞動基金呈小賺局面。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至今年1月底止規模為4兆6,112 億元，其中新制勞退基金規模為2兆7,538億元，舊制勞退基金規模為9,038億元，勞保基金規模為7,913億元。

截至今年截至1月底，整體勞動基金評價後收益數為259.2億元，收益率0.58%。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為0.45%、0.85%、0.87%。

勞動基金運用局指出，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,216億元，收益數為36.3億元，收益率為0.92%。

至於ㄏ，銓敘部指出，今年1月退撫基金規模為6,433.5億元，收益數52.86億元，收益率0.82%。其中，國內投資金額3,271.28億元，配置比例為50.86%，國外投資金額3,162.22億元，配置比例為49.14%。

退撫基金去年全年大賺499.48億元，收益率達8.46%；隨著全球金融市場波動，今年1月退撫基金績效也轉呈小賺局面。

勞動基金運用局表示，新冠肺炎疫情今年以來持續肆虐全球，使各國經濟活動限縮，且就業復甦步伐緩慢，然而美國新任總統就任後旋即釋放推動多項積極政策，加上各國續行寬鬆的貨幣政策和強力的財政措施支持交錯下，全球金融市場呈現上下震盪走勢，而台股則是受惠於半導體與晶圓代工產能緊俏，表現相對強勁。