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勞動部調查：Q2人力需求增5萬人 創9年同期新高

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布「110年第1次人力需求調查」，調查結果指出，事業單位預計今年Q2較Q1人力需求淨增加5萬人，創9年來同期新高。記者葉冠妤/攝影
勞動部今公布「110年第1次人力需求調查」，調查結果指出，事業單位預計今年Q2較Q1人力需求淨增加5萬人，創9年來同期新高。記者葉冠妤/攝影

為了解今年4月底就業市場人力需求情形，勞動部從1月11日至1月29日就員工規模30人以上的事業單位進行「110年第1次人力需求調查」，回收有效樣本計3040家。調查結果指出，事業單位預計今年Q2較Q1人力需求淨增加5萬人，創9年來同期新高，又以製造業最缺人，需求淨增加2.7萬人，也創10年新高。

勞動部統計處長梅家瑗指出，隨新興科技應用擴展、遠距商機及宅經濟持續發酵，加上營建產業景氣仍強，傳統產業需求回溫，國內疫情控制也趨於穩定，事業單位增僱員工需求增加。

據調查結果，各事業單位4月底較1月底預計需求人數預計増加5.7萬人、減少0.6萬人，淨增加5萬人。按以行業別觀察，工業部門預計人力需求淨增加3萬人，服務業部門淨增加2萬人，各大業以製造業人力需求淨增加2.7萬人較多，批發及零售業、住宿及餐飲業也分別淨增加0.6萬人、0.3萬人。

梅家瑗表示，製造業的淨增加需求人數創10年來同期新高，批發零售業、營建工程業為9年同期新高、住宿餐飲業則是6年同期新高。

調查發現，4月底較1月底事業單位增加人力原因以「公司營運擴增或多角化經營」占69.2%最多，「長期缺工」（含留才不易）與「退離者之補充」則分別占12%、11.8%。

她進一步指出，若細分行業別分析，製造業、住宿及餐飲業增加人力原因皆以「公司營運擴增或多角化經營」較多，分別占70.9%、59.1%，「長期缺工」次之；批發及零售業以「公司營運擴增或多角化經營」為首要原因，占76.5%。

餐飲業 製造業

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