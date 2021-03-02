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勞動基金1月小賺259億 勞金局預估朝正向發展

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
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勞動部勞動基金運用局今（2）日公布2021年1月份單月勞動基金收益為259.2億元，收益率 0.58％，目前截至1月底止整體勞動基金規模則為4兆6112億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹說，開春以來，金融市場雖有震盪，仍呈走揚，偏正向發展。

根據勞金局資料，勞動基金累計至今年1月底整體規模為4兆6112億元，其中新制勞退基金規模2兆7538億元，舊制勞退基金規模9038億元，勞保基金7913億元，就保基金1375億元，職災保護專款109億元，積欠工資墊償基金139 億元。

劉麗茹指出，開春以來疫情仍持續影響，使得各國經濟活動限縮，但隨著美國新任總統拜登就任後釋放推動多項積極政策，加上各國續行寬鬆貨幣政策、財政措施，全球金融市場呈現上下震盪走勢，台股則受惠於半導體與晶圓代工產能緊俏，表現相對強勁。

她表示，1月份勞動基金單月收益數為259億元，收益率0.58％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率則分別為0.45％、0.85％、0.87％、0.09％、0.06％及 1.10％。

劉麗茹預測，由於美股在2月份震盪劇烈，上半月上漲，下半月大幅度修正下跌，2月狀態應與1月差不多，而各國陸續施打疫苗，寬鬆政策持續，基金收益可望朝正向發展。

勞動基金 職災

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