台慶科去年每股獲利8.07元 創歷史新高

興櫃掛牌的被動元件電感廠台慶科（3357）公布去年財報，其中，去年全年每股稅後純益繳出高達8.07元的佳績，創下每股獲利的歷史新高，市場法人看好該公司今年營運展望，預期今年全年營運表現仍有成長空間。

台慶科去年全年營收為44.78億元，年成長33.59%，去年全年平均毛利率來到32.59%，也較前一年增加2.96個百分點，去年全年稅後純益為7.34億元，也較前一年大幅成長高達67.2%，全年每股稅後純益也達8.07元，去年全年獲利及全年每股獲利均創下歷史新高表現。

台慶科主要營運重心在磁性材料及電感元件相關產品的開發、製造與銷售，該公司除了掌握重要的材料配方，更持續不斷研發新產品、改善製程，並採用最新技術及自動化設備，至今已累積相當不錯的產業地位及競爭優勢。

目前台慶科在中國華東地區擁有兩個製造基地，並於中國華東、華南、新加坡、韓國、歐洲、美國等地區設立銷售及服務據點。

市場法人認為，去年下半年以來，全球被動元件產業加溫，該公司在產業回升力道及公布積極全球化布局下，全年獲利創下歷史新高，今年市況相對樂觀，預期今年全年營運仍有機會更上層樓。