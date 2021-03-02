共育人才！勞動部雙軌訓練計畫開放企業、學校申請

勞動部雲嘉南分署今天表示，勞動部「雙軌訓練旗艦計畫」幫企業培育人才解決產業缺工，雲嘉南區參與學子已近1600位，補助學生一半學費，學生訓練期間還有津貼，不僅減輕家庭經濟負擔，畢業後更有豐富職場經歷優勢，近3年參與計畫畢業生順利進入職場比例突破9成7。

今年相關申請受理至4月15日，歡迎有意參與學校及事業單位申請。

分署長劉邦棟表示，為縮短學用落差，勞動部開辦雙軌訓練計畫，讓參與的訓練生能藉由師徒制的職場工作崗位訓練培養技能，畢業後不只取得文憑，也累積經歷，更能與業界「零時差」接軌；而合作企業也透過雙軌訓練制度，培訓契合企業需求的專業技術人力，是企業選才、育才的優質途徑。

85年次的黃郁德參與雙軌訓練計畫，邊念書邊在板金廠迎盛公司接受工作崗位訓練，學習跨部門溝通與團隊合作，不只抗壓性變強，表現優異的他畢業不失業，還獲企業加薪留用，薪水待遇比同儕要高，不僅可以幫忙分擔家計，也走出一條與別人不同的路。

已參與6年的迎盛總經理曾麗芳認為，雙軌計畫能為業界培養技術專才，也能強化與業界連結，解決找不到人的問題，未來會持續提供雙軌生名額，積極培育適才適所人才。