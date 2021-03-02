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比特幣波動大 央行臉書示警

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
比特幣屬高風險商品，央行臉書示警。圖／翻攝自央行臉書
比特幣屬高風險商品，央行臉書示警。圖／翻攝自央行臉書

比特幣示意圖。路透
比特幣示意圖。路透

比特幣近期報漲暴跌，過去幾個月，比特幣價格波動幅度明顯變大，央行今天在臉書上示警。

央行指出，因國際間部分機構法人投入比特幣市場，加上特斯拉執行長馬斯克大力吹捧，比特幣於今年1月初從2.9萬美元攀升，一度漲破5.8萬美元，創下新高；近日馬斯克卻表示其價格似乎過高，比特幣隨即拉回至4.5萬美元，重挫22%，顯見比特幣價格暴漲暴跌的特性。

央行表示，從比特幣的市場結構來看，其供給量固定，且持有者高度集中，價格容易受到人為炒作。

央行轉述，近期英格蘭銀行總裁Andrew Bailey指出，當前的虛擬通貨尚未經過長時間的考驗；另BIS總經理Augustin Carstens也示警，比特幣體系未來可能會崩解；美國財政部長葉倫亦於日前表示，比特幣通常被用於非法金融活動，且效率極低、耗費大量能源，不認為比特幣能被廣泛交易使用。

央行小編在臉書上再次強調，比特幣不是由特定機構發行，也沒有實體資產保證其價值，屬於高風險的虛擬商品，呼籲國人若欲持有，應謹慎為上。

比特幣 央行

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