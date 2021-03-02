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2020年新能源車銷售量年增43% 創下新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
TrendForce/提供。
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全球新能源車（NEV；包括純電動和插電混合式）2020年最後兩個月展現強勁的銷售力，許多車款皆創下歷史新紀錄。

TrendForce表示，2020年全球新能源汽車共銷售290萬輛，年成長率43%，預期2021年銷售量可望達390萬輛，但前車用晶片短缺問題將影響產量甚鉅，因此電動車銷售狀況仍存不確定性。

觀察純電動車（BEV）市況， 2020年Tesla銷售主力以Model 3為主，以24.5%市占率居冠，2021年預計Model Y將成為穩固Tesla龍頭地位的關鍵，主因是該車款在中國除了可獲得免購置稅資格外，在2021年第一天即降價30%，讓其他同級競爭者措手不及。

位居第二的Volkswagen除了Golf電動版受消費者青睞，ID.3去年下半年創下優異銷售成績助其穩住市占，而電動車系列ID.4因較晚問世，預期銷量將挹注於2021年。

比亞迪的優勢來自旗下車款較多，以6.4%市占助其穩居第三名；反觀第四名五菱宏光僅靠一款宏光MINI成為2020年黑馬，低價誘因加上中國力推汽車下鄉的助力，僅銷售六個月便成為全球銷售前段班。

位居第五的Renault則依賴長期暢銷車款ZOE，以5.6%市占緊跟在後。其他車款如Nissan Leaf、Hyundai Kona表現雖亮眼，但若以品牌為統計依據則未能進入前五名。

另外，插電混合式電動車（PHEV）的市占排名也難分軒輊，BMW、Mercedes-Benz皆約13%，接續為市占12%的Volvo，第四及五名則由Volkswagen與Audi拿下，市場占分別為 10%、6%。

TrendForce指出，中國與歐洲是政策驅動市場的絕佳案例，如歐系車廠的積極態度與歐盟實施的嚴格碳排放規格有關，各家車廠皆積極提出CO2零排放或電動車銷售比重等目標。中、歐之外，2020年美國大選後，拜登所提出的全面汰換公務車為電動車、取消補助限制、加強消費刺激方案等若能落實執行，可望帶動美國市場的銷售量。

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