總統接見八大工商團體 盼獲利良好企業為勞工加薪

蔡英文總統今（2）日接見「八大工商團體理事長」時指出，台灣有很多戰略物資的生產，在世界供應鏈中占有關鍵性地位，政府將持續致力於加速產業發展的創新及升級、積極促成優化投資環境並深化國際經貿合作，讓台灣在後疫情時代的全球競爭中脫穎而出，也期盼獲利良好的企業為勞工加薪，與員工共享經濟成長果實。

總統提到，最近大家在新聞上也都看到，全球各重要工業大國希望台灣能夠協助他們解決晶片缺貨問題。這也顯示台灣的產業實力已經讓我們在世界供應鏈，尤其是在很多戰略物資的生產上，都已經占有非常關鍵的地位。未來，除了延續既有的優勢，我們也希望在三個面向上，有更多突破。

總統指出，第一， 是加速產業發展的創新和升級。政府在上一個階段的「5+2產業創新」，已經逐漸讓產業前進的動力，從「效率驅動」轉換為「創新驅動」；現在，機械和物聯網產業都已經是兆元產業。我們在資通訊產業的實力，也讓很多國際知名企業，包括Microsoft、Google，都紛紛來台灣設立研發或創新中心，這也顯示台灣在資安和智慧財產權保護方面的努力，都受到國際的認可，也是國際上被信賴的夥伴。

總統說，接下來，我們要在這些基礎上，繼續推動六大核心戰略產業，並且將台灣打造成全球高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心與綠能發展中心。

總統接著說，第二，是積極促成投資環境的優化。為了回應美中貿易衝突，政府推出「投資台灣三大方案」，也迎來了史上最大的臺商回流潮。企業回臺以後的需求，政府都會以務實的態度來幫忙解決。在土地方面，政府推動閒置土地釋出以及工業區更新立體化，也開發中南部產業園區，來協助廠商用地的需求。

談及產業用電及用水問題，總統指出，在用電部分，政府也非常盡力發展再生能源，希望幫助業者符合RE100的需求。政府也將盡力完成更多的建設，希望未來的供電能更穩定，同時也完成能源轉型的目標，「這一點，要特別請大家一起來幫忙」。

此外，2月初桃園新竹備援管線已提前完工，希望可以穩定解決竹科用水問題並帶動產業的發展。至於因為近來颱風比較少，中南部也有缺水的情況，政府會盡力做好供水調度，也請大家多多協力、包涵。

總統接著指出，第三個面向，是繼續深化國際經貿合作。去年我們和美國進行「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署備忘錄，承諾未來台美會在供應鏈、5G及電信安全、科學與技術、基礎建設等領域加強合作。另外，在新南向政策方面，我們也辦理六國產業鏈結線上論壇，帶動近700家企業進行洽談，協助企業前進新南向市場。

總統提到，台灣去年的經濟成長率，不但領先所有已開發國家，也連續兩年蟬聯亞洲四小龍第一名。今年的經濟成長預測也不錯，應該會達到4%以上。我們預期未來整體經濟情況會持續穩定成長，因此也希望獲利良好的企業可以為勞工加薪，讓員工都能一起分享經濟成長的果實，也會更樂意一起來打拚。

最後，總統說，在後疫情時代的全球競爭，台灣要脫穎而出，也絕對需要業界先進和政府共同攜手努力、集思廣益，也請大家都能不吝對政府提供更多建言。