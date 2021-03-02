快訊

北京難容建言、台灣明年選舉 美中台能再啟三邊兩岸對話？

勞保再兩年瀕破產 立委籲召開勞改會議

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨立委賴香伶（左起）希望蘇貞昌能儘速將勞保問題解決。（網路截圖）
民眾黨立委賴香伶（左起）希望蘇貞昌能儘速將勞保問題解決。（網路截圖）

「勞保到2026年就要破產，相關方案須儘速提出！」民眾黨立委賴香伶2日於立院院會質詢時表示，勞保基金虧損已達486億，明年更可能達到996億，財務虧損愈滾愈大，政府必須要像年改一樣，召開國是會議討論議題，不能再拖。行政院長蘇貞昌最終承諾本會期會儘力提出應變措施。

勞保虧空不能再拖

賴香伶指出，勞保基金的虧損已不是新聞，但政府每年都只拿出200多億的錢墊補勞保基金，但虧損的黑洞愈來愈大，明年預計將虧損996億，未來甚至可能達到上千億的規模，到2026年就要破產了，這已關乎到人民的權益，她希望蘇貞昌與勞動部能儘速提出對策，不要繼續用錢填補虧空。

蘇貞昌首先說，會依勞保基金的實際狀況進行調整，但賴香伶不滿指出，她去年已經敦促勞動部要對此提出解決方案，也提出了3個方法，但勞動部後來都沒有回應，面對勞保基金將破產，她希望蘇貞昌與蔡總統能像過去年改一樣，成立改革委員會，或是召開國是會議解決問題。

資方欠薪需追討

她要求蘇貞昌要在這個會期提出相關解決方案，蘇貞昌後來也鬆口承諾，會敦促勞動部儘速提出具體措施。賴香伶另外指出，去年由於疫情的緣故，有375家公司都有大量解僱的狀況，但很多都未如實通報，而勞動部卻沒有積極裁罰，他要求勞動部長許銘春能積極監督。

許銘春表示，會持續關注各公司的狀況，由於薪資墊付的程序還需要時間運行，會儘快處理。但賴香伶提到，目前勞動部墊付大量解雇企業薪資額已達到2.9億，但今年卻只要追回450萬，非常不合理，她呼籲勞動部全力追償，並保障勞工權益。

交通安全須優先

時代力量立委邱顯智則關注交通安全問題，他質疑道安事件從107年開始就陸續提高，國家每年要為車禍付出5280億的社會成本，而且18-24歲的車禍死亡率也逐漸提升，他呼籲蘇貞昌要改進。蘇貞昌回應說，會從道路工程、號誌與法規與執行面進行改善，作為優先的施政項目。

【更多精采內容，詳見

勞動部 蘇貞昌 賴香伶

延伸閱讀

鳳梨遭封殺 蘇貞昌：只外銷中國就會發生這樣的狀況

蘇貞昌：數位發展部整體盤點 已到成熟階段

UBA球員被罵黑鬼 蘇貞昌：種族歧視語言不應該

立院施政總質詢 蘇貞昌提護國群山未來政策

相關新聞

泰福再報喜！與Amgen達成加拿大專利協議

繼TX05三期臨床解盲成功的好消息之後，泰福生技（6541）開春再報喜訊! 泰福旗下之生物相似藥產品TX01，為順利拓展...

2020年新能源車銷售量年增43% 創下新高

全球新能源車（NEV；包括純電動和插電混合式）2020年最後兩個月展現強勁的銷售力，許多車款皆創下歷史新紀錄。

記者訪查三大慘業》當疫情回穩、國境解封，台灣觀光業商機能回來多少？

記者訪查三大慘業》當疫情回穩、國境解封，台灣觀光業商機能回來多少？

勞動部、經濟部：延長移工停留年限 可討論議題

民進黨立委羅致政今天說，缺工問題嚴重，是否可以考慮將產業移工年限從12年延長至14年。勞動部長許銘春及經濟部長王美花均表...

中菲行因應市場變化 推動組織變革2.0

中菲行（5609）自108年10月透過破壞式創新（Disruptive Innovation)進行組織變革，以「組織變革...

總統接見八大工商團體 盼獲利良好企業為勞工加薪

蔡英文總統今（2）日接見「八大工商團體理事長」時指出，台灣有很多戰略物資的生產，在世界供應鏈中占有關鍵性地位，政府將持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。