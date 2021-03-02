勞保再兩年瀕破產 立委籲召開勞改會議

「勞保到2026年就要破產，相關方案須儘速提出！」民眾黨立委賴香伶2日於立院院會質詢時表示，勞保基金虧損已達486億，明年更可能達到996億，財務虧損愈滾愈大，政府必須要像年改一樣，召開國是會議討論議題，不能再拖。行政院長蘇貞昌最終承諾本會期會儘力提出應變措施。

勞保虧空不能再拖

賴香伶指出，勞保基金的虧損已不是新聞，但政府每年都只拿出200多億的錢墊補勞保基金，但虧損的黑洞愈來愈大，明年預計將虧損996億，未來甚至可能達到上千億的規模，到2026年就要破產了，這已關乎到人民的權益，她希望蘇貞昌與勞動部能儘速提出對策，不要繼續用錢填補虧空。

蘇貞昌首先說，會依勞保基金的實際狀況進行調整，但賴香伶不滿指出，她去年已經敦促勞動部要對此提出解決方案，也提出了3個方法，但勞動部後來都沒有回應，面對勞保基金將破產，她希望蘇貞昌與蔡總統能像過去年改一樣，成立改革委員會，或是召開國是會議解決問題。

資方欠薪需追討

她要求蘇貞昌要在這個會期提出相關解決方案，蘇貞昌後來也鬆口承諾，會敦促勞動部儘速提出具體措施。賴香伶另外指出，去年由於疫情的緣故，有375家公司都有大量解僱的狀況，但很多都未如實通報，而勞動部卻沒有積極裁罰，他要求勞動部長許銘春能積極監督。

許銘春表示，會持續關注各公司的狀況，由於薪資墊付的程序還需要時間運行，會儘快處理。但賴香伶提到，目前勞動部墊付大量解雇企業薪資額已達到2.9億，但今年卻只要追回450萬，非常不合理，她呼籲勞動部全力追償，並保障勞工權益。

交通安全須優先

時代力量立委邱顯智則關注交通安全問題，他質疑道安事件從107年開始就陸續提高，國家每年要為車禍付出5280億的社會成本，而且18-24歲的車禍死亡率也逐漸提升，他呼籲蘇貞昌要改進。蘇貞昌回應說，會從道路工程、號誌與法規與執行面進行改善，作為優先的施政項目。

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