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產業關心水情 旱災應變中心3日召開第九次工作會報

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
北台灣今早雨勢不小，為搶救吃緊的水情，經濟部水利署把握時機啟動人工增雨，旱災中央災害應變中心也將於明日召開第九次工作會報。報系資料照
北台灣今早雨勢不小，為搶救吃緊的水情，經濟部水利署把握時機啟動人工增雨，旱災中央災害應變中心也將於明日召開第九次工作會報。報系資料照

北台灣今早雨勢不小，為搶救吃緊的水情，經濟部水利署把握時機啟動人工增雨，旱災中央災害應變中心也將於明（3）日召開第九次工作會報，會中將以水情評估、節水成效為討論重點。但，產業界則關心目前工業用水節水率已由原本的7%上調至11%，會不會又再進一步提升，以及對產能可能造成的衝擊。

今日北部地區受到鋒面通過及東北季風增強影響，水利署把握此波降雨雲系，隨即通知石門水庫之地面人工増雨作業小組，並根據氣流環境與雲層條件分析結果，於今日9時起完成準備並燃放焰劑。

水利署表示，在水利署人工增雨服務團持續守視天氣條件，以及各水庫管理單位皆有值班維運人員，不分晝夜嚴密監控水庫蓄容，並視天候依指令配合執行人工增雨作業，極盡所能地透過增雨作為，期盼為集水區帶來多一些降雨量，同時維持供水穩定。

水利署提醒民眾，自2月25日起嘉義及台南水情燈號已從黃燈轉為減量供水的橙燈，高雄則由水情提醒轉為減壓供水的黃燈，因此更需民眾與產業支持，共同在生活上力行節水與產業上節水管控，一起度過枯水期的挑戰。

水利署 石門水庫

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