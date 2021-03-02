無薪假情勢微升！製造業穩住 服務業緩增

勞動部今（2）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有411家， 4,277人實施無薪假，較上一周增加17家、119人。其中，以支援服務業（旅行社）增加77人最多。

勞動部表示，這次增加17家，人數增加119人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休9日至12日。

勞動部統計顯示，製造業無薪假情勢漸趨穩定，目前有83家、1,239人實施無薪假，較上周增加2家、4人。

服務業則受到各國邊境管制影響，包括批發零售業、運輸及倉儲業、住宿餐飲業、以及支援服務業（含旅行社）則仍呈微幅增加情勢。

其中，以支援服務業增加最多，目前有107家、860人實施無薪假，較上一周增加6家、77人。

批發零售業目前具有111家、712人實施無薪假，較上期增加4家、16人；運輸倉儲業目前則有40家、1,038人實施無薪假，較上一期增加2家、16人。