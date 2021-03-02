勞動基金績效洗三溫暖！今年1月僅小賺259.2億元

勞動基金運用局今（2）日發布今（2021）年1月勞動基金績效，今年1月因全球金融市場震盪，勞動基金小賺259.2億元，收益率0.58%。

去(2020)年全年勞動基金績效，全年大賺3,164.4億元，收益率達7.35%。不過今年1月各國疫情依然嚴峻，全球金融市場上下震盪，今（2021）年1月勞動基金呈小賺局面。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至今年1月底止規模為4兆 6,112 億元，其中新制勞退基金規模為2兆7,538 億元，舊制勞退基金規模為9,038 億元，勞保基金規模為7,913億元，就保基金規模為1,375億元。

截至今年截至1月底，整體勞動基金評價後收益數為259.2億元，收益率0.58％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為0.45％、0.85％、0.87％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,216億元，收益數為36.3億元，收益率為0.92％。

整體而言，疫苗在全球各地陸續施打，加上各主要國家推出額外的財政措施、低利率環境延續下，有助於全球經濟持續復甦。但是短期內病毒變異擴散，與疫苗施打普及率仍偏低，疫情發展仍牽動全球金融情勢。

勞動基金運用局分析，今1月各國疫情依然嚴峻，使得經濟活動和就業復甦步伐仍難推進，然而美國新任總統就任後旋即釋放推動多項積極政策，加上各國續行寬鬆的貨幣政策和強力的財政政策支持交錯下，全球金融市場呈現上下震盪走勢。MSCI 全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，1月份表現分別為-0.45％、3.51％、2.75％、2.75％、-0.88％及-1.09％。