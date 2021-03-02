美股短線震盪無礙多頭格局 逢回佈局優質成長股

富蘭克林證券投顧表示，新一輪刺激政策及景氣改善期待推升通膨預期，促使近期殖利率出現較大彈幅，引發美股回檔，震盪加大，然而，儘管債券殖利率彈升增添股市短線回檔壓力，但殖利率彈升的主要原因反映的是景氣動能改善，而且，聯準會多次重申將維持寬鬆貨幣政策，對於股市而言仍為有利的情境，預期股市短線震盪無礙多頭格局。

建議投資人不妨趁股市回檔之際掌握分批承接機會，或者持續以大額定期定額方式布局產業配置多元的美國成長型股票基金，產業方面，科技及生技產業分別受惠企業數位轉型及人口高齡化趨勢成長前景明確，部分資金可搭配價值型股票基金操作，掌握類股輪動機會。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾認為，展望2021年，隨著疫苗施打，先前被抑制的需求獲得釋放，經濟增長及消費支出可望加速，美股經歷過去9~12個月的強勁漲勢後可能會稍事休息整理，但中長期前景依然樂觀，未來股市回報主要將由獲利成長所驅動。

葛蘭‧包爾看好數位創新的投資機遇，數位創新的影響性已從科技業擴及工業、醫療、金融等其他產業，有助加速產業發展並提高國際競爭力。儘管科技股相對大盤呈現溢價，但必須牢記許多科技公司具備較快的成長性、更高的現金流量以及更高的投資回報率，考量科技股對於整體指數的獲利貢獻、未來3~5年的成長前景高於市場平均，整體科技類股並沒有被高估。