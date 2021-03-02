泰福再報喜！與原廠達成專利協議 開拓加拿大市場無礙

泰福-KY（6541）美國時間1日公布，繼TX05三期臨床解盲成功的好消息之後，旗下的生物相似藥產品TX01，為順利拓展加拿大市場，公司已於美國時間2月26日與原開發廠Amgen達成加拿大專利協議。

Amgen同意泰福生技使用該公司在加拿大的專利執照，排除了泰福搶攻加拿大市場的侵權疑慮，讓泰福在進軍加拿大市場的準備上，再下一城。一旦加拿大衛生部核准藥證，TX01就能直接上市銷售。

TX01為泰福旗下治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症的生物相似藥，其原廠參考藥物為Amgen之 Neupogen®(Filgrastim)。泰福與Amgen於2019年12月，已經針對美國市場之專利侵權訴訟，雙方達成協議撤告，如今加拿大市場也無侵權疑慮，泰福生技在北美市場的商業銷售布局，障礙逐一排除。

根據IMS市場調查公司之統計，治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症TX-01 (Filgrastim)，相關產品在加拿大之市場規模，截至2020年6月的過去12個月銷售額為1億2,300萬加幣。