美德醫去年賺逾4個股本 現金殖利率6.08%

美德醫-DR（9103）昨（1）日公告2020年財報，美德醫稅後純益1.32億美元，較2019年120萬美元，年增11,196.4%，大賺逾4個股本。董事會並通過發放每股現金股利共0.0503美元。

美德醫表示，為回饋股東的長期支持，董事會同意繼去年9月發放470萬美元（每股0.0085美元，TDR每股新台幣0.25元）後，再提撥2,300萬美元（即每股配發0.0418美元）發放現金股利，總計發放現金股利0.0503美元。由於美德醫每股面值為0.05美元，總股本為2,747萬美元，所以2020年發放的現金股利2,770萬美元，已超過一個股本。依今年2月底新加坡股市的收盤價（每股新加坡幣1.10元）計算，現金股利殖利率為6.08%。

受惠防護衣、隔離衣和口罩等防疫物資需求大增，美德醫去年營運表現亮眼。美德醫表示，銷售成績亮眼，主要是因整體經濟規模的改善及自有品牌產品Medtecs和PPE的銷售比例提高所致。去年新冠肺炎疫情大流行導致全球個人防護裝備(PPE)需求激增，讓美德醫營收從2019年的6,900萬美元大幅增加480.4％，至2020年的4億美元。美德醫稅後純益由2019年度120萬美元(約3,297萬元新台幣)提升至2020年的1.32億美元(37.04億元新台幣)，年增11,196.4%。

美德醫2020年度營業毛利由2019年度的1,050 萬美元大幅增加至1.72億美元，增加幅度1,529.7%。主要受惠於效率提升，毛利率由2019年度的15.3%增加至2020年度的42.9%。

美德醫執行長楊威遠表示，2020年營收和浄利激增，主要因為美德醫在面對新冠疫情引發全球防疫物資（PPE）需求暴增下，以擁有超過30年的業界經驗為基礎，快速採取因應策略發揮效果所致，包括採取「全球買全球賣」策略，產品品項迅速擴增，客戶需求可以在美德醫獲得全面滿足，「一站購足」效益充分發揮 ; 加上透過電子商務平台操作及數據分析，有效開拓新客源及多元化供應來源，產銷量能同步增長 ; 快速組建協力廠商，有效處理非關鍵性工段，迅速滿足客戶需求，並保有產能彈性 ; 利用時機強力行銷自有品牌商品，利潤率大幅提高。

美德醫指出，口罩過去並非公司主要銷售品項，營收低於1%，但隨著去年新冠疫情增溫，口罩營收比重已占約10%。因此，除布局PPE外，美德醫也前進美國設立子公司，並在北卡建置設廠建置三條口罩生產線，月產能600萬片，未來也在日、美、加及歐洲等地增設物流倉儲中心，提升在地的供貨效能。

美德醫美國新廠初步以口罩產線為主，月產能600萬片，未來產品也將上架至亞馬遜等電商平台。若未來仍有需求，不排除將現備有的5台口罩機導入美國工廠。

此外，美德醫與國內熔噴布大廠敏成（4431）合作的菲律賓生產線也將完工，最快可望4月初開始投產運作。