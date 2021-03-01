第一金投信：三面向看美股後市

第一金投信指出，由於市場交投明顯過熱，各種泡沫亂象浮現，市場警戒心已升高不少，而美債殖利率的陡峭上升，對價值偏高的股市構成不小壓力，進而誘發獲利賣壓出籠，在那斯達克指數正式跌破季線後，宣告從去年11月以來的多頭攻勢將告一段落，盤勢進入震盪整理期。

對於美股後市演變，從三個面向分析：

●美債殖利率短期強彈，美股會劇烈震盪，但不會轉空

今年以來，美國10年期公債殖利率上升0.61％，從去年8月低點以來攀升達1.01％，尤其突然衝破1.5％的警戒線(標普500目前股利率約1.52％)，因而降低整體市場風險偏好承擔度，並給股市帶來一定程度壓力，讓金融市場再度出現股債雙殺的局面。

就2015年Fed進入升息循環後，在2018年曾出現兩次股債雙殺，短期殖利率強彈時間約維持2～8周，攀升幅度介於0.2％~0.3％之間，那斯達克、AI人工智慧及機器人等創新產業指數，則下跌6%~14%不等。

這次殖利率從1月27日的1.016％彈升至1.5199％，陡升0.51％，確實超乎市場預期，以及過往幅度。而美債殖利率究竟還會上升多少，成為當前市場關注的焦點。

就過去20年，美國10年期公債殖利率3個月滾動變動幅度，及美國10年期-3個月公債殖利率利差3個月滾動變化的平均值分析，推估殖利率可能彈升至1.7％~1.8%附近，短期對市場信心確實不利。

但若殖利率攀高，強調寬鬆貨幣政策的Fed必定會有一些宣示與動作，對機構法人而言，1.5％以上的殖利率，也具有高度吸引力，如昨天突破1.6％後中長期買盤即湧入，故研判殖利率上行的幅度與壓力已舒緩不少。

其實殖利率攀升，代表經濟進入擴張階段、企業獲利穩定成長，股市從資金行情邁入景氣接棒行情，故殖利率強彈造成股市下跌時，反而是不錯的進場點。以2018年股債雙跌後，那斯達克、AI人工智慧等創新產業指數1～12個月各期平均表現皆亮眼，半年以上時間漲幅將有機會超過10％以上。

●從技術指標分析，年線乖離達正2倍標準差或跌破季線後，短期多空交戰劇烈

2月12日那斯達克指數創本波新高時，與年線乖離率來到31.1%，創去年9月31.9%的最大幅度，過大的乖離通常會伴隨一波降溫的修正，以回到1倍標準差位置計算，大約還有3.2%差距。

那斯達克指數如果摜破季線支撐，若為多頭的合理回檔整理，以2018年以來，五次摜破季線之經驗，跌幅介於8.9％～12.7％，大約還有2％～6％下探空間；3～6個月後的平均反彈幅度達11％。

●科技產業預估獲利季季成長，提供下檔支撐與上漲動能

根據Bloomberg最新數據顯示，那斯達克指數2月25日本益比達32.4倍，遠高於過去五年的25.1倍及三年的26.9倍的平均本益比水準，價值面明顯偏高。

然而，資訊科技業的獲利表現十分強勁，預估今年維持季季成長態勢，尤其上半年增幅逾18％，下半年平均也有10％左右。強勁的獲利將消化價值偏高的疑慮，及提供股價下檔支撐與長期上漲動能。