東吳企管財經講堂將登場 聚焦全球供應鏈重組

東吳大學企業管理學系將在今年3月3日（三）上午舉辦【東吳企管財經講堂】第五季第二場次，主題為「美中爭強新戰場！全球供應鏈重組是台灣產業重生的明燈」，由東吳大學法商講座教授陳冲擔任主持人，東吳大學企管系教授賈凱傑擔任引言人，與談貴賓包括友嘉集團總裁朱志洋、藍濤亞洲有限公司總裁黃齊元、中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳。

東吳企管表示，本場次主題緣起乃因台灣位處地緣政治關鍵地帶，許多企業在全球供應鏈中扮演樞紐角色，因此供應鏈重組的任何走向，都將深深牽動台灣產業的定位與發展。

而在過去這一年，美中貿易戰與COVID-19陸續破壞成形多年的全球供應鏈穩定運作，許多供應鏈領導廠商不得不正視其全球供應鏈的弱點，並開始質疑高度依賴外包、精實生產、大量客製化、單一供應商、乃至於追求產業群聚效益可能帶來的風險。

面對主、客觀環境變化，逆全球化、極端氣候、新冠疫情的雪上加霜，短鏈與斷鏈的挑戰，全球供應鏈的重組已勢在必行。

然而，企業如何讓重組後的供應鏈更穩定、安全、多元與保持敏捷性？如何尋求全球發展的角色與定位？政府是否要在這場新的全球戰場中，結合產業發展政策，因勢利導，調整國家經貿戰略？相關政策又應有何前瞻性思維與因應措施？廠商是否一樣穩固抑或需要重整？當前台灣廠商如台積電（2330）等科技要角的全球策略性角色該如何定位？台灣產業能否在這場大國博弈之中找到脫胎換骨的方向？都將是本次講堂討論的重點。

東吳大學企業管理學系主任王昱凱表示，對於當前財經管理之重要議題，企管系為凝聚產、官、學各界發展共識，特別邀請陳冲講座教授主持一系列「東吳企管財經講堂」，第一季至第四季皆已圓滿落幕，並獲得社會廣大迴響。2020-21年是世界變局至鉅的一個嶄新時期，在COVID-19之後，面對的是一個充滿不確定的年代。在科技高速飛展的同時，我們卻也面臨環境動盪與世界重新建立平衡的關鍵。

本季主軸定為「地球不再是平的—動盪環境下的經濟新平衡」，主題涉及5G浪潮下的個資保護、全球供應鏈重組後的台灣經濟定位、環境與社會治理的兩難與雙贏、政府財政政策與現代貨幣理論的挑戰等重要議題。本季講堂特別由台灣積體電路製造股份有限公司贊助。