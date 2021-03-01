永豐投顧：3月台股行情有機會穩住萬六關卡

根據Bloomberg綜合市場的預估，2021年台股企業獲利年成長已調高到近30%，而第1季年增率更高達87.8%，股市有獲利成長保駕，不用過度驚慌。永豐投顧說，3月區間應在16,100點到16,800點。

永豐投顧表示，在疫苗復甦發揮下，配合去年疫情衝擊的低基期，各項經濟金融數據偏向有利，可望再有表現，行情抱持樂觀。

新冠肺炎疫情受害的產業都要翻身了，航空、觀光固然很明顯，但是眼前比較即時的應該是原物料，台股中以塑膠、紡織與鋼鐵三個傳產族群規模較大，3月布局不可錯過。

當然，台灣經濟的骨幹是科技產業，台股的主軸當然也不會偏離，2月科技股受到美債殖利率議題衝擊後，等於股價拉回整理，護國神山總有雲霧遮蔽，總會等到風和日麗，尤其半導體戰略意義不斷被強調，晶片缺料仍是市場關心議題，半導體股仍是投資組合必備。

永豐投顧統計1987年8月到2020年12月的資料顯示，M1B與台股市值有明顯的線性關聯，不過，隨著當時市場狀況，股市市值會在回歸線上下擺動，倘若蒐集波動情況做一整理，可以發現市值/M1B的倍數約在0.89倍到3.75倍，顯然這就是股市及悲觀與極樂觀的範圍。

用這倍數過去的資料的第一四分位數與第三四分位數做一區間，再線性延伸未來數月的貨幣供給，可以得到３月台股指數區間可能範圍在13,500點到16,800點，以眼前持續偏向樂觀的進程，大盤往高檔靠攏的機會比較可能，3月區間應在16,100點到16,800點。

永豐投顧表示，美國公債殖利率一路竄升，30年期公債殖利率已經超過去年同期，引發市場疑懼，科技股景氣與股價都在高檔，因此反應強烈；相對的傳產股，尤其是疫情受害股可望走出谷底，股價處於有利位置。

從台股2月類股表現也可以看出，電子股不再獨領風騷，傳產股逐漸各有表現，其中貨櫃航運當然是其中翹楚，率先展現亮麗的營收與獲利。其他如塑膠、鋼鐵等，不論業績如何，展望就可能激勵股價，股市發展的線路更寬廣。

利率爬升是景氣調整過程，預告市場期待景氣復甦，因此經過短暫類股調整後，未來步伐會逐漸齊一。3月上旬市場對於景氣的期待會愈來愈強烈，因此選股可由航運、塑膠、鋼鐵等，漸次擴及航空、觀光等疫情震央。