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高屏澎東產業人才投資方案 560門課1.2萬名額開放報名

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
勞動部高屏澎東分署推動「產業人才投資方案」，110年的上半年度在高、屏、澎、東轄區開辦560門課程，提供1萬2千多名補助在職勞工進修的機會。圖／勞動部高屏澎東分署提供
勞動部高屏澎東分署推動「產業人才投資方案」，110年的上半年度在高、屏、澎、東轄區開辦560門課程，提供1萬2千多名補助在職勞工進修的機會。圖／勞動部高屏澎東分署提供

勞動部高屏澎東分署推動「產業人才投資方案」，110年的上半年度在高、屏、澎、東轄區開辦560門課程，提供1萬2千多名補助在職勞工進修的機會，鼓勵各行各業勞工報名參加，提升職場競爭力，成為產業的搶手人才。即日起開放報名https://ojt.wda.gov.tw/。

高屏澎東分署表示，今年上半年與193家訓練單位合作，不只配合政府推動的政策性產業開辦訓練課程，也提供語文、管理、財金、建築、電腦資訊、工業製造及觀光休閒等560門課程，讓在職勞工有多元選擇，預計提供1萬2462個補助名額，補助8成或全額的訓練費用，目前「在職訓練網」網站已開始受理報名。

學員吳先生分享說，他原擔任資訊管理相關工作，沒有任何財務相關背景，由於需要和會計部門溝通，他參加「中小企業稅務申報實務班」，透過課程學習獲得職場上需要的財務知識後，能給予會計同仁有系統的建議，讓公司跨部門合作更順利，甚至還得到其他公司賞識，結訓後轉職到規模更大的公司擔任高階職位，薪資比參加職訓前提升了15%。

勞動部高屏澎東分署配合政府推動政策性產業訓練課程開辦「太陽光電設計班」、「Excel VBA大數據資料分析自動化設計班」、「Python網路爬蟲與資料分析進階實務班」等課程，今年更推出「社群媒體經營策略應用實務班」、「養蜂實務訓練班」等多個新型態課程，在職勞工可依據個人職涯規畫，選擇適合的課程學習進修。

高屏澎東分署長程泰運表示，「產業人才投資方案」可以幫助在職勞工在面臨產業轉型時提升職場技能，增加競爭力，歡迎在保中的在職勞工連結「產業人才投資方案報名網」報名參加，參訓還可享有3年7萬補助，鼓勵民眾多加善用政府資源。

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