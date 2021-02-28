陳其邁宣布5G AIoT投資4大優惠 蔡英文和蘇貞昌力挺
中央和地方極力推動5G AIoT（人工智慧物聯網），行政院要投入110億推動，高雄市今天正式啟動5G AIoT新創園區，市長陳其邁宣布高雄市加碼4項優惠，包括在高雄投資4億相關科技設備廠商5年零利率貸款優惠，在高雄亞灣區租房地的前兩年免租金等。蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都南下力挺陳其邁。
蔡總統說，高雄的亞洲新灣區是「大南方計畫」重要的一環，亞灣區計畫的推動，代表政府平衡南北發展的決心，亞灣區可以成為南台灣接軌國際非常重要的窗口，是台灣發展的新門戶。
蔡總統、蘇揆今天上午到高雄市圖書總館聽取經濟部、高市府簡報亞灣區5G AIoT創新園區計畫，蘇揆更請多個部會首長一同南下，強調對陳其邁推動5G AIoT的力挺。
陳其邁簡報時宣布高雄市打造5G AIoT創新園區的具體方案：凡符合策略產業與規模之5G AIoT創新園區業者，市府將提供設備投資逾4億元以上業者0利率的融資利息補貼；指定場域在租金上提供「006688」優惠方案，也就是前兩年免租金、第3、4年租金6折、第5、6年8折優惠；房屋稅也提供5年200萬的補貼；勞工薪資部分，將補貼新聘員工最高25%薪資，最多補助200人，盼延攬更多北漂青年及優秀人才到高雄圓夢。對這些優惠，蔡總統和在場企業人士給了掌聲。
陳其邁說，中央從2016年的5加2產業，到去年提出的6大核心戰略產業，奠定台灣整體經濟發展長遠的正確戰略方向，蘇揆所屬團隊在最短的時間整合各部會的資源、重視南部產業發展，中央政府將於5年投入110億元在高雄；投資台灣、投資高雄絕對是現階段最正確的選擇。
蘇揆打趣說，陳其邁當行政院副院長的期間，他請陳督管相關的產業建設、資安等，陳說被他操到唉唉叫，但聽說陳私下說，這其實都是為了當高雄市長的超前部署；陳其邁當市長之後，常常向行政院說高雄沒有錢，但今天到高雄聽陳說的優惠，覺得高雄怎會沒有錢？
蘇揆說，行政院各部會用各種計畫來建設亞灣區，提供辦公空間，這個辦公空間是全世界最好，租金還是「零」；政府會串聯上中下游產業鏈，提供100億的新創天使基金和600億青創貸款，都要打造5G AIoT新創園區。
對於陳其邁推動5G AIoT的具體計畫和得到行政院各相關部會的支持，蔡總統說可見陳其邁的人緣不錯，而且「餘威還在」。
蔡總統表示，高雄的亞洲新灣區是「大南方計畫」重要一環，今天啟動新創園區方案，代表政府平衡南北發展的決心，這也是一個中央與地方共同合作，跨足多個部位的大型的開發計畫；政府會全力地支持高雄的城市轉型計畫，未來中央政府除了投入經費，也會鼓勵更多的廠商進入高雄的創新供應鏈；中央政府準備投入110億，相信有更多廠商到高雄發展的話，中央也會相應的投入更多資源。
蔡總統盼透過高雄打造產業聚落，吸引及5G AIoT科技、工具、智慧機械等高端先進的技術，讓高雄成為南台灣接軌國際非常重要的窗口；尤其，在後疫情時代，台灣的晶片技術跟品質獨步全球，世界各國都注意到臺灣的重要性，然後要讓國際注意到高雄在台灣未來發展以及亞洲區域的前景的重要性；大南方計畫正在高雄逐步落實，促進區域均衡發展，是政府重要的目標，希望要讓台灣的每一個地方都能夠有更高的發展的能量，政府會持續的努力做，相信高雄會成為一個非常重要的示範。
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