陳其邁宣布5G AIoT投資4大優惠 蔡英文和蘇貞昌力挺

中央和地方極力推動5G AIoT（人工智慧物聯網），行政院要投入110億推動，高雄市今天正式啟動5G AIoT新創園區，市長陳其邁宣布高雄市加碼4項優惠，包括在高雄投資4億相關科技設備廠商5年零利率貸款優惠，在高雄亞灣區租房地的前兩年免租金等。蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都南下力挺陳其邁。

蔡總統說，高雄的亞洲新灣區是「大南方計畫」重要的一環，亞灣區計畫的推動，代表政府平衡南北發展的決心，亞灣區可以成為南台灣接軌國際非常重要的窗口，是台灣發展的新門戶。

蔡總統、蘇揆今天上午到高雄市圖書總館聽取經濟部、高市府簡報亞灣區5G AIoT創新園區計畫，蘇揆更請多個部會首長一同南下，強調對陳其邁推動5G AIoT的力挺。

陳其邁簡報時宣布高雄市打造5G AIoT創新園區的具體方案：凡符合策略產業與規模之5G AIoT創新園區業者，市府將提供設備投資逾4億元以上業者0利率的融資利息補貼；指定場域在租金上提供「006688」優惠方案，也就是前兩年免租金、第3、4年租金6折、第5、6年8折優惠；房屋稅也提供5年200萬的補貼；勞工薪資部分，將補貼新聘員工最高25%薪資，最多補助200人，盼延攬更多北漂青年及優秀人才到高雄圓夢。對這些優惠，蔡總統和在場企業人士給了掌聲。

陳其邁說，中央從2016年的5加2產業，到去年提出的6大核心戰略產業，奠定台灣整體經濟發展長遠的正確戰略方向，蘇揆所屬團隊在最短的時間整合各部會的資源、重視南部產業發展，中央政府將於5年投入110億元在高雄；投資台灣、投資高雄絕對是現階段最正確的選擇。

蘇揆打趣說，陳其邁當行政院副院長的期間，他請陳督管相關的產業建設、資安等，陳說被他操到唉唉叫，但聽說陳私下說，這其實都是為了當高雄市長的超前部署；陳其邁當市長之後，常常向行政院說高雄沒有錢，但今天到高雄聽陳說的優惠，覺得高雄怎會沒有錢？

蘇揆說，行政院各部會用各種計畫來建設亞灣區，提供辦公空間，這個辦公空間是全世界最好，租金還是「零」；政府會串聯上中下游產業鏈，提供100億的新創天使基金和600億青創貸款，都要打造5G AIoT新創園區。

對於陳其邁推動5G AIoT的具體計畫和得到行政院各相關部會的支持，蔡總統說可見陳其邁的人緣不錯，而且「餘威還在」。

蔡總統表示，高雄的亞洲新灣區是「大南方計畫」重要一環，今天啟動新創園區方案，代表政府平衡南北發展的決心，這也是一個中央與地方共同合作，跨足多個部位的大型的開發計畫；政府會全力地支持高雄的城市轉型計畫，未來中央政府除了投入經費，也會鼓勵更多的廠商進入高雄的創新供應鏈；中央政府準備投入110億，相信有更多廠商到高雄發展的話，中央也會相應的投入更多資源。