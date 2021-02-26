加班費津貼都要算 勞保局：未核實申報投保薪資罰4倍

勞保局今指出，勞保投保薪資為勞、就保各項保險給付的計算基準，攸關勞工權益，提醒事業單位應確實申報勞工月投保薪資，並定期檢視，如有變動應適時申報調整，據統計，去年未核實申報共有2954件，裁罰金額高達8610萬元。勞保局說，事業單位如未依規定申報員工投保薪資調整，經查證屬實，核處的罰鍰將是保費差額的4倍。

勞保局納保組組長黃錦儀表示，依勞保條例規定，勞保月投保薪資應由事業單位按所屬員工的月薪資總額，依據「勞工保險投保薪資分級表」規定的等級金額覈實申報。

她指出，只要是員工因工作獲得的報酬，舉凡工資、薪金、按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付的獎金、津貼，以及其他任何名義的經常性給與，都要計入月薪資總額。她舉例，實務上雇主常漏算的績效獎金、特休未休工資、加班費、職務津貼、全勤獎金其實都算是工作報酬，應列入當月月薪資總額計算申報投保薪資。

據勞保局統計，去年未如實申報所屬員工薪資的共有2954案，裁罰金額8610萬元；未核實加上遲加保的則有7496件，裁罰金額高達1億3504萬元。

此外，黃錦儀說，投保單位申報新進員工加保時，如已約定月薪資總額，應以約定金額申報，假設月薪資總額尚未確定，應比照該單位同一工作等級員工的月薪資總額申報；員工每月薪資總額如因加班費、各項獎金、津貼或其他給與不固定時，可視員工月薪資總額變動情況，至少於每年2月或8月底前按其最近3個月平均薪資總額，覈實申報調整投保薪資，也可隨時申報調整。

黃錦儀強調，事業單位如未依規定申報員工投保薪資調整，經勞保局查證屬實，將依規定核處罰鍰，罰款為保費差額的4倍，至於員工少領的給付金額，事業單位連帶也要負起賠償責任。