華新去年EPS 2.04元 殖利率近5%

國內線纜大廠華新（1605）今（26）日法說會並公布年報，去年營收達1,125.46億元、年減16.5%，不過業外部分在中國大陸建案入帳帶動，推升去年稅後純益達66.91億元、年增1.1倍，每股純益達2.04元；公司董事會通過配發0.9元現金股利，殖利率達4.8%。

華新去年第4季營收達311.89億元，營業利益達18.27億元，稅後純益18.74億元，單季每股稅後純益（EPS）0.58元；華新表示，去年第4季獲利表現不錯，除了不銹鋼、電線電纜業務穩定成長外，公司位於美國子公司Borrego貢獻佳。

美國Borrego子公司主要負責在美國市場之太陽能業務涵蓋案場開發、後續營運及維護等，每年營收約達6億美元規模；華新指出，該公司受惠太陽能電廠建設業務不錯且因產業特性集中在第4季入帳，帶動單季營運表現佳，再加上海外鋼纜、不銹鋼、太陽能事業等貢獻，推升獲利成長。

華新今日公布去年營收達1,125.46億元、年減16.5%，稅後純益達66.91億元，較前年大增1.1倍，每股稅後純益達2.04元；華新指出，去年獲利主要來自南京商貿地「璟園」交屋入帳，且本業線纜、不鏽鋼持續穩定發展挹注。

華新董事會同步通過配發0.9元現金股利，以今日收盤價18.6元計算，接下來若順利填息，現金殖利率約達4.8%。