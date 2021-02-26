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加工區核准3家企業進駐 總投資額逾1.2億元

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

加工出口區管理處（簡稱加工處）昨（25）日召開入區投資審查會，核准通過邁鑫機械工業公司、森森貿易公司及1家綠能產業等3家投資案，總投資金額逾1.2億元。

加工處表示，邁鑫公司主要從事各種工具機買賣、行銷及研發，將投資5,400萬元進駐臺中軟體園區，該公司產品組合（機種）堪稱國內機型最齊全之製造商，開發之搖籃式立式五軸加工機於109年榮獲經濟部特頒臺灣精品獎。該公司主要產品為外銷，銷售據點涵蓋北美洲、南美洲、歐洲、非洲、亞洲、印度及澳洲，進駐中軟後將成立研發辦公室，持續開發高階機種。

另森森貿易公司投資逾4,200萬元遷入臨廣園區營運，主要代理國外高品質進口食品及建材，如初榨橄欖油、穀片、玻璃磚及石材等，並於國內販售，該公司遷入可使園區食品產業鏈更加完整，期未來可與區內食品業廠商相互合作。

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