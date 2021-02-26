鈊象去年獲利「大豐收」 今年再拚業績新高

遊戲股王鈊象（3293）今（26）日舉行法說會，董事長李柯柱指出，去年對鈊象而言是「大豐收的一年」，網路遊戲營收大增八成，帶動去年全年每股稅前盈餘達57.68元，創下歷史新高。他表示，六大網路遊戲及美國市場授權金基期已高，今年應會是溫和成長，商用遊戲機部分則將推出重磅IP機台，預期會有較大回升，整體而言今年業績應能維持成長，再創新高。

鈊象去年合併營收達84.3億元，年增59%；自結稅前盈餘40.7億元，年增72%；自結稅前每股盈餘57.68元，遠優於2019年的33.52元。鈊象指出，業績成長主要來自六大網路遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》與《金虎爺》，以及海外授權遊戲營業額持續上揚，合計較前年成長82%；商用遊戲機則因為疫情影響，較前年下降42%。

鈊象去年營收占比中，網路遊戲比重自81%提高到93%，商用遊戲機下降至僅剩7%，產品組合改變也帶動毛利率從92%提升至96%。以地區來看，目前台灣市場占鈊象營收約3~4成，中國大陸市場約三成，東南亞約二成，美國市場約一成。

針對各產品線展望，李柯柱表示，六大網路遊戲近年呈現倍數成長，墊高基期，因此今年應是維持溫和成長，成長幅度會比前二年較小。接下來，鈊象將發展IGS智能營運平台，目標把各遊戲的AI及大數據分析模組化，方便串接公司內部其他平台、達到更好效益，預計會花一年半到兩年時間完成整合。

美國市場授權金在去年快速成長，目前以三大州為主力市場，預期今年相關營收也將是溫和成長。李柯柱表示，目前美國市場是與代理商採分潤方式，營收僅遜於《金猴爺》及《明星三缺一》，未來會持續尋找機會打進其他州市場。

商用機台部分，目前仍以美國及大陸市場為主，去年營收雖因疫情大幅滑落，不過去年第4季已有所回升，單季營收較第3季增加28%。鈊象將於今年4、5月推出重磅IP機台，分別主打兒童及青少年市場，下半年也會再發布新機種，預期會是今年成長幅度較大的產品線。

在財務上，李柯柱表示，今年費用率將維持在如去年約46%的水準；至於匯損部分，會盡量控制美元部分不要再往上成長。股利政策方面，鈊象過去三年配息率為89%、88%、85%，將繼續維持往年的股利政策方向。