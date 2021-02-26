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工業生產指數 歷年次佳

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導

經濟部統計處昨（25）日公布1月工業生產指數為125.4，為歷年單月次高，年增18.8%。製造業受到農曆年前備貨效應及基期比較因素，製造業生產指數為127.60，同樣是歷年單月次高，年增19.6%。

展望未來，2月因遇到春節假期工作天數較少，但隨著各國疫苗陸續施打，全球經濟回穩，加上台灣半導體高階製程具優勢，綜合評估各項影響因素，預估2月製造業生產指數將年減3.2%至年增1.7%之間，表現持平。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，1月受到年前備貨效應、新興科技應用挹注，以及遠距商機及宅經濟等需求延續，加上去年1月適逢春節基期較低，因此1月製造業生產指數達歷年單月次高，「連12紅」。

傳統產業則持續加溫，機械設備業生產指數達113.42，年增近四成，增幅為十年來新高。汽車及其零件業因1月上旬汰舊換新補助落日激勵新車熱銷、春節前備貨需求等，生產指數年增41.4%。

對於機械罕見在1月出現雙位數成長，黃偉傑解釋，因為疫情導致傳產去年上半年慘淡，隨著疫情緩和，傳產下半年逐漸回溫，帶動業者擴大投資意願，再加上疫情認知到機械化設備重要性，驅使機械設備需求大增。

資訊電子產業方面，電子零組件業為主要貢獻來源，年增逾兩成。

工業生產指數 製造業

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