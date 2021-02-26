3,681億 零售營業額衝高

經濟部統計處昨（25）日公布1月批發、零售及餐飲業營業額統計。因為汽機車業零售大力助攻，汽車掛牌數單月首度站上5萬台，推動1月零售業營業額衝上3,681億元，創歷年單月新高，年增3.6%。

受惠出口暢旺，批發業同樣報佳音，1月營收9,936億元，為歷年同月新高、單月次高，年增23.1%。餐飲業則持續受到疫情震盪，1月營收702億元，年減15.3%，「連二黑」。

展望未來，統計處表示，零售及餐飲業則因農曆春節之年節採購、出遊及聚餐旺季，預估2月年增分別可達二成左右、一成五左右，餐飲業有望終止負成長。批發業則受到春節工作天數減少，預估2月營收年減2%至年增1%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，1月零售業營收攻高，汽機車零售業功不可沒。

他表示，汽機車受到汰舊換新補助政策、去年底高級進口車入港、以及民眾疫情期間不願搭乘大眾運輸，以致汽機車零售額達717億元， 創歷史單月新高，年增29.2%；汽車掛牌數也達51,178台，單月首度站上5萬台。

而在綜合商品零售業方面，因為今年春節為2月，在比較基期變動下比去年同期衰退6%。但黃偉傑表示，原本上月預估1月百貨公司營收下滑幅度更大，但最後因百貨業績略有回溫，也減緩綜合商品零售業年減幅度。

批發業因去年1月是農曆春節，比較基期較低，多數呈現正成長。其中，機械器具批發業因宅經濟及遠端應用需求熱度不減、再加上手機新品熱銷，帶動電子產品、晶片及記憶體等電子零組件暢旺，年增36.7%。化學材料批發業則受到因市場需求回溫，石化及塑膠產品價量齊揚，年增35.3%。

針對餐飲業，黃偉傑表示，因為餐館業因去年1月正值春節聚餐尾牙旺季，比較基期較高，加上今年年初部桃事件讓國人消費呈現亂流，部分尾牙活動及春節聚餐取消，年減16.2%。

但餐飲業2月因遇上農曆年假期，再加上去年基期偏低，所以預料呈現二位數正成長機會高。

未來是否持續維持須看疫情控制狀況，邊境管制是否取消更是決定空廚業是否回神關鍵。