KPMG全球會員所宣布四大承諾 2030年要達到淨零碳排

安侯建業聯合會計師事務所今（25）日表示，KPMG全球會員所已共同發布《Our Impact Plan》，宣布對環境、員工、社會、治理等四大承諾，其中更包括要在2030年，成為一個淨零碳排放組織。

安侯建業指出，《Our Impact Plan》是KPMG自成立以來的第一份ESG策略藍圖與影響力報告，採用「衡量利害關係人資本主義指標，發布四項承諾。

首先，在全球環境領域上，KPMG承諾，要在2030年成爲一個淨零碳排放的組織，達成途徑包括減少50%的溫室氣體排放量、使用100%來自再生能源的電力，並抵減剩餘排放量。

第二項承諾是有關員工，KPMG從2020年開始，已開創由數千位同仁投入參與起草的集體行動計畫，要為職場帶來的多元與平等。

第三項承諾，關於社會繁榮方面，KPMG與聯合國教科文組織和其他機構合作，協助有學習危機的人們，更透過「KPMG IMPACT」網絡，由會員所協助客戶邁向永續發展，形塑未來的ESG議程。

第四項承諾攸關治理層面，KPMG表示，全球會員所已從2020年開始，更新全球行為準則、重新制定KPMG的核心價值，並運用KPMG的地位與專業知識，來協助訂定調和的ESG績效衡量指標，持續與國際組織合作建立利害關係人資本主義指標系統。

KPMG全球主席Bill Thomas表示，透過我們的專業知識和強大的運籌能量與數位整合能力，KPMG有機會與責任來塑造與領導世界因應我們所面臨的關鍵挑戰，Our Impact Plan僅是一個起步，KPMG需要做更多，不過這一步將有助KPMG，成為一個更卓越的專業組織。

安侯建業主席于紀隆表示，作為一個專業組織，須為世界風險做好超前部署，今天KPMG全球發布Our Impact Plan ，都是基於這樣責無旁貸的使命，而使KPMG能在市場中創造與眾不同的正面影響力。

安侯建業執行長曾國禓表示，事務所在基礎建設的脫碳、ESG治理與商業策略、企業永續報告與氣候相關的財務揭露、資安與數位轉型、永續金融、社會創新與影響力評估等領域，都已經是市場要角，更要持續擴大影響力到亞太區域，支援台商成為因應世界風險的解方提供者。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，不永續的事實，驅使全球不得不正視接下來必須怎麼因應的問題，如果過去的資本主義行得通，今天不會落得如此境地，只有變、大幅地變、徹底地變，世界才有機會，企業才有機會。