拜登簽醫藥品在地化政策 泰福、易威等四家生技股受惠

美總統拜登美國時間24日正式簽署行政命令，確認醫藥品在地化策略，國內上市櫃生技股中，包括生物相似藥廠泰福-KY（6541）、特殊學名藥廠易威（1799） 、溶噴不織布廠敏成（4431） 、防護衣廠美德醫-DR都在美國設立生產線，將成為美國「在地生產」政策利多直接受惠公司。

美國拜登在美國時間2月24正式簽署行政命令，要求盤點藥品及半導體晶片等四項關鍵產品，以確保供應鏈無虞，避免美國在關鍵物品上，發生短缺的窘境進而影響國家安全。

泰福生技今（25）日表示，新冠肺炎疫情威脅下，美國政府針對醫療藥品的在地化策略，越來越積極，除了前總統川普時代曾頒布行政命令，只購買在美國製造之藥品之外，也提出優渥條件吸引藥廠回到美國。

泰福生技表示，公司為了專注美國生物相似藥市場，已經打下在美製造生產的基礎，且為了因為TX01、TX05等藥品自今年起陸續在美國上市，泰福銷定的藥品通路，是聯邦政府限定只能採購「美國製造」的單位，如國防部，衛生及公共服務部，退伍軍人事務部等政府機構，在全美藥品市場中，算是一塊大餅，根據統計，美國防部及退伍軍人事務部2019年花費在採購藥品上達125億美元。

除了泰福生技之外，易威在美國孫公司TULEX 藥廠，已在2018 年完成擴建，至今在美國擁有七張藥證，主力產品包括抗憂鬱症與治療出血藥物，由於美國政府與軍方要求藥品在地生產策略下，公司享有接單優勢。

敏成與美德醫看準美國防疫商機，都已進軍美國建置生產線，美德醫在美國設立子公司，並在北卡羅納州建置三條口罩生產線，月產能1,000 萬片；敏成近日啟動美國南加州熔噴布廠的建置，日產能最高800萬片，並將整合上下游產業供應鏈，建構個人防護裝備（PPE）合作夥伴。

泰福生技表示，美國政府積極啟動「在美製造」政策，不僅可以掌控戰略物資，也能確保供應鏈不會斷鏈，同時更能創造更多工作機會，不管是共和黨的前總統川普，或民主黨的現任總統拜登，都將這項政策視為勢在必行的行政方向。