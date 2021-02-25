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央行：穆迪信評肯定我國匯率政策及總體審慎措施

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。本報資料照片。
中央銀行。本報資料照片。

中央銀行今（25）日發布新聞稿指出，本（2021）年2月24日Moody’s信評公司發布台灣主權評等新聞稿，確認維持我國主權信用評等Aa3，並將展望由「穩定」調升為「正向」。

央行表示，展望調升因素，除了台灣經濟基本面的提升及政府治理能力優於以往之外，Moody’s亦認為，台灣充裕的外匯存底，加以具彈性的匯率制度，支撐台灣經濟吸納衝擊的能力，並提高貨幣政策與總體經濟政策的有效性。總體審慎措施（macroprudential measures）的有效運用，減緩家計部門債務上升以及部分都會區域房價上揚所帶來的金融穩定風險。

央行分析，本次Moody’s新聞稿所指總體審慎措施主要為上（2020）年12月8日央行採取不動產貸款針對性審慎措施，該措施為落實政府「健全房地產市場方案」的「信用資源有效配置及合理運用」。

央行 匯率

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