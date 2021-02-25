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汽機車零售發威 1月零售營收創歷史新高

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部統計處今（25）日公布1月批發、零售及餐飲業營業額統計。而因為汽機車業大顯神威，1月掛牌數首度站上5萬台的助攻下，零售業1月營收3,681億元，年增3.6%，創歷年單月新高。經濟部
經濟部統計處今（25）日公布1月批發、零售及餐飲業營業額統計。而因為汽機車業大顯神威，1月掛牌數首度站上5萬台的助攻下，零售業1月營收3,681億元，年增3.6%，創歷年單月新高。經濟部

經濟部統計處今（25）日公布1月批發、零售及餐飲業營業額統計。而因為汽機車業大顯神威，1月掛牌數首度站上5萬台的助攻下，零售業1月營收3,681億元，年增3.6%，創歷年單月新高。

另外，批發業同樣報佳音，1月營收9,936億元，年增23.1%，為歷年同月新高、單月次高。餐飲業則持續受到疫情震盪，1月營收702億元，年減15.3%，「連2黑」。

然而，統計處預估，餐飲業受到春節假期及基期影響，預估2月年增可達20.0%至23.0%，有望終止負成長。批發業及零售業2月預測則是年增-2.0%至1.0%、年增13.5%至16.5%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，零售業能攻高，汽機車零售業功不可沒。他表示，主因為原本汰舊換新補助政策於1月初到期、去年底進口車入港、以及民眾疫情期間不願搭乘大眾運輸所致，因此不僅汽機車零售業年增29.2%，創歷史新高；掛牌數也達51,178台，單月首度站上5萬台。

而在綜合商品零售業方面，因為今年春節為2月，導致基期比較下年減6.0%，但是黃偉傑補充，原本上月預測百貨公司的業績下滑幅度會更大，但實質上只有年減6.0%。

批發業因去年1月是農曆春節，比較基期較低。其中，機械器具批發業因宅經濟及遠端應用需求熱度不減、再加上手機新品熱銷，帶動電子產品、晶片及記憶體等電子零組件相關產品需求持續暢旺，年增36.7%。化學材料批發業則受到因市場需求回溫，石化及塑膠產品價量齊揚，年增35.3%。

針對餐飲業，黃偉傑表示，因為餐館業因去年1月正值春節聚餐尾牙旺季，比較基期較高，加上今年年初部桃事件讓國人消費呈現亂流，部分尾牙活動及春節聚餐取消，年減16.2%。

但是餐飲業2月因為遇上農曆年假期，再加上去年基期偏低，所以將會呈現兩位數正成長機會高。然而未來是否持續維持須看疫情控制狀況，其中邊境管制是否取消決定空廚業是否能回神。

展望未來，批發業適逢2月農曆春節工作日數較少，恐抑低部分成長動能；零售及餐飲業則因農曆春節之年節採購、出遊及聚餐旺季，預估營收將較去年同月增加。

餐飲業 春節 零售業

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