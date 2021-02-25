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水情告急衝擊晶片業 王美花：節水11%不會影響產能

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部長王美花。記者鍾泓良／攝影
經濟部長王美花。記者鍾泓良／攝影

面對吃緊的水情，經濟部長王美花今（25）日坦言，確實是嚴肅的，但從一開始旱災應變中心就採取最壞的打算，以梅雨季來臨前降雨還是少的情形下去進行水資源的規劃，目前新竹、苗栗及台中地區已實施減量供水，工業用水節水率，則由7%提升至11%，希望廠商能夠盡最大的努力節水，但是不會影響廠商的產能。

經濟部水利署指出，2020年為56年來首次無颱風侵台，使得新竹至嘉義地區降雨為近年來最低，自2月25日起嘉義及台南水情燈號將從現行的黃燈轉為減量供水的橙燈，高雄則由水情提醒轉為減壓供水的黃燈，因此更需民眾與產業支持，共同在生活上力行節水與產業上節水管控，一起度過枯水期的挑戰。

為推動產業節水，水利署與工業局、科技部、加工出口區管理處等單位加強產業節水宣導、推動全國大用水戶節水輔導計畫，提升國內企業用水效率，以達成各階段自主節水目標。2020年產業節水成效斐然，其中21家節水績優單位共創造247 萬噸節水效益。

獲獎企業群創光電股份有限公司（3481）F廠表示，以「木無本必枯，水無源必竭」理念，對於用水、回收及排放等循環利用發展，持續發想如何多回收一滴水方向努力。除使用省水標章用水器材、設置雨水貯留系統達到用水減量外，並設置全廠廢水分流與回收系統設施，有效將全廠排放廢液進行種類分流，並依照其特性導入不同的回收系統，以達到水資源最佳回收效率及永續利用，藉由節水創造循環經濟，也希望他們的做法，能夠提供給其他業界參考。

水利署表示，未來將持續鼓勵產業落實節水企業責任，以水資源效率管理為基礎，將產業上下游供應鏈為整體輔導範疇，除提升我國產品綠色形象之國際競爭力，亦可協助企業建立經常性節水改善措施，降低缺水危機。

水資源 水利署

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