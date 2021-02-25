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中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

年前備貨效應 1月工業生產指數125.40 歷年單月次高

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部統計處今（25）日公布1月工業生產指數為125.40，年增18.81%，為歷年單月次高。其中，製造業生產指數為127.60，年增19.67%，同樣是歷年單月次高。經濟部
經濟部統計處今（25）日公布1月工業生產指數為125.40，年增18.81%，為歷年單月次高。其中，製造業生產指數為127.60，年增19.67%，同樣是歷年單月次高。經濟部

經濟部統計處今（25）日公布1月工業生產指數為125.40，年增18.81%，為歷年單月次高。其中，製造業生產指數為127.60，年增19.67%，同樣是歷年單月次高。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，今年1月受到農曆年前備貨效應、新興科技應用挹注，加上遠距商機及宅娛樂等需求延續，再加上去年1月適逢春節影響，導致基期較短，因此1月製造業生產指數達歷年單月次高，「連12紅」。

資訊電子產業方面，電子零組件業為主要貢獻來源，年增逾兩成；其中的積體電路業受到5G、高效能運算及物聯網等新興應用爆發，加上車用晶片需求高，1月生產指數為168.04，年增24.67%。電腦電子產品及光學製品業因遠距商機續燒、廠商擴增國內伺服器、固態硬碟、汽車電子控制器等產量，1月生產指數為115.13，年增24.54%。

而在傳統產業方面，機械設備業因半導體、5G相關產業需求持續熱絡，加上疫情催動廠商加速設備自動化及推升民眾在家DIY需求，生產指數達113.42，年增39.00%，增幅為10年來新高。汽車及其零件業因上旬汰舊換新補助落日激勵多款新車持續熱銷、春節前備貨需求湧現，生產指數年增41.41%。

經濟部展望未來，2月因遇到農曆春節假期工作天數較少，但隨著各國疫苗陸續施打，全球經濟回穩，加上台灣半導體高階製程具優勢，預估2月製造業生產指數將年增-3.2%至1.7%，表現持平。

工業生產指數 經濟部

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