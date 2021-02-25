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中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

敏成2021正式進軍國際市場 菲國產線4月投產

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

熔噴不織布大廠敏成（4431）開春即傳來好消息，與美德醫-DR（9103）合作的菲律賓生產線已順利抵達當地廠區，敏成專案團隊於昨（24）日自台灣出發，在結束隔離後即可啟動裝機測試作業，最快可望於四月初開始投產運作。而赴美機台亦即將完成測試運作，未來將規劃落腳南加及德州兩大桃園姐妹市。

因應後疫情時代來臨，為掌握市場先機，敏成2021年積極布局全球市場，打造國際防疫物資供應平台。其中，攜手美德醫前進菲律賓，設立熔噴布產線，不僅可直接供應當地口罩過濾層需求，更可為未來海外設廠奠定良好營運基石。

敏成表示，國際疫情持續延燒，感謝策略伙伴美德醫的大力支持協助，機器設備才能順利抵達菲律賓廠區，專案團隊人員也已順利從台灣出發，展開新的合作計劃。三部國產新機也即將完成升級調校，未來可以生產高階熔噴布，成為進軍美國市場的新利器。

新任董事長劉慶文指出，敏成為防疫國家隊的核心成員，去年全力配合政府滿足國內口罩濾材需求，今年將加速上下游供應鏈整合，積極布局國際市場，志在成為PPE（個人防護裝備）國際大廠。

隨著新冠疫苗在各國施打，染感率雖逐步下降，但各國政府仍呼籲全民維持配戴口罩防疫，口罩需求將持續存在。目前口罩等防疫物資陸續回復合理的正常市場機制，敏成亦持續擴大海外市場布局，尋求成長動能。

口罩 菲律賓

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