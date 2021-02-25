敏成與美德醫合作菲國產線4月投產 赴美機台將完成測試

前幾天，有位網友看到媒體上一則新聞，提到金管會透過基富通平台推出的「好享退—全民退休投資專案」，3家投信群益、國泰、安聯投信推出的9檔基金，成立來績效不但全數正報酬，而且平均績效達20.07％。自2021年年初以來，短短1個月的平均績效也高達2.95％，成績相當亮麗。

2021-02-25 15:12