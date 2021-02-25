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港股大跌現搶購潮 統一恒生科技ETN逆風狂賣 市值創高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

昨(24)日傳出港府擬調高印花稅，午盤後恒生指數重挫逾千點，恒生科技指數收盤大跌5.1%，但統一恒生科技指數ETN(020021)反而逆風狂賣，市值破5億創12月初掛牌以來新高；統一證券金融商品部表示，恒生科技指數有其不可替代的獨特性，長期趨勢仍大好，因此投資人多認為拉回即是買點，大幅掃貨。

印花稅是否立即實行仍有爭議，加上昨美國宣布交易規費收費標準調降後美股大漲，帶動恒生科技指數今天反彈達3%；統一投顧表示，昨天港股大跌主要是擔憂中國政策收緊,拖累亞洲股市同步走跌，提高印花稅一事對港股後續行情影響有限，市場很快就會回歸基本面。

統一率先引進的恒生科技指數ETN掛牌以來反應熱烈，指數回檔必大賣，去年12月1日發行以來最高漲幅達37%，近兩日淨賣超逾4千萬，市值較發行之初，迅速膨脹六成。統一投顧表示，港股定調為離岸納斯達克的方向非常明顯，加以上市公司逐漸在改變港股生態，多檔中概股也可能會在2021年加速回歸港股，具有高度稀缺性的恒生科技指數長線看好。

ETN相較於ETF追蹤誤差小，沒有高額的內扣費用，因此，較貼近指數本身的報酬，長線投資更能顯出績效優勢，加上籌碼較為乾淨，折溢價幅度低。統一證券說，指數產品要看的首要是指數本身的趨勢以及價值，再加上內扣費用低的產品，才是最有效率的投資。

統一證券目前發行8檔ETN為市場最大，其中，報酬最好的為連結美國高速運算、雲端軟體服務、電動車概念股的統一MSCI美國資訊科技報酬指數，不到一年漲幅近80%，另外包含統一台灣5G報酬指數ETN(020019)，漲幅也有近40%，目前淨值約14元。

港股 ETN

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